'Незначительная попытка': в Пентагоне прокомментировали российские контратаки на Курщине

Россия действительно предприняла контрнаступательные действия на территории Курской области. Однако на данный момент это "незначительная попытка".

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Об этом заявил американским журналистам спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Он добавил, что оборонное ведомство США внимательно следит за развитием событий на территории этого российского региона.

В Министерстве обороны США подтвердили информацию о контрнаступательных действиях россиян в Курской области, назвав их масштабы "незначительными".

"Мы видели, что российские подразделения пытаются провести определенное контрнаступление в Курской области. На этом этапе я бы сказал, что это незначительная попытка", – сказал Райдер.

Он подчеркнул, что в Пентагоне внимательно следят за развитием событий на Курщине, где идет украинская операция.

Напомним, 11 сентября в России заявили о первой масштабной контратаке своих войск в Курщине. В ней, по данным российских СМИ, в которой участвуют десантники и морская пехота. Пропагандисты утверждают, что войска страны-агрессора якобы отбили несколько населенных пунктов или 150 квадратных километров территории.

Впоследствии в минобороны РФ заявили о якобы освобождении десяти населенных пунктов на территории региона. Однако в ISW заявили, что россиянам удалось добиться лишь незначительных успехов и спрогнозировали, что россияне столкнутся с большими трудностями при дальнейших попытках контратак в подконтрольных украинским силам районах.

Аналитики также отметили, что присутствие российских сил удалось подтвердить только в двух населенных пунктах из десятка тех, о которых говорили в МО РФ.