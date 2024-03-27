'Ни американцы, ни европейцы не осознают цену своего промедления': доброволец из Эстонии призвал Запад увеличить помощь Украине

Гражданин Эстонии по имени Энтони еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к Международному легиону Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С тех пор он, как доброволец, защищает наше государство, ныне работая инструктором одного из подразделений и находясь с ним на поле боя.

Энтони убежден, что Запад не отдает себе отчета в том, какую страшную цену платит Украина за промедление своих западных партнеров и их колебания в поставках вооружений украинской армии. В британском подкасте "Украинка Дженни встречается с..." он призвал Запад усилить помощь Украине.

В ходе разговора с журналисткой Энтони дал оценку украинским военным. Украинцы, считает он, вопреки сложившимся ранее на Западе представлениям, очень умны и являются прирожденными воинами.

"В начале полномасштабного вторжения на Западе говорили, будто здесь [в Украине] все падет через две недели, потому что они видели, как это произошло в Кабуле. Они думали, что все, кто не является частью НАТО, действуют как афганцы... Они действительно не понимают, насколько украинцы умны", ― сказал эстонский доброволец.

Он также призвал западные страны усилить помощь Украине, воины которой страдают от нехватки вооружений и боеприпасов для защиты от российской оккупационной армии.

"Ни американцы, ни европейцы не осознают цену своего промедления. Чем дольше они ждут, тем больше людей погибнет. И в конце концов воевать придется их детям", – предостерег Энтони.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб доброволец из Беларуси. Александр Стасевич был штурмовиком одного из украинских спецподразделений. Историк по специальности, выпускник бизнес-школы Киево-Могилянской академии Александр без колебаний присоединился к украинскому войску, чтобы защищать Украину. И, несмотря на несколько ранений и контузию, отказывался демобилизоваться, каждый раз возвращаясь на фронт после лечения.

У него остались двое детей.