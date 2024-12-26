'Ни один метр земли не был потерян': в Третьей штурмовой бригаде рассказали о ситуации на фронте. Видео

Подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады за последнюю неделю не потеряли ни одного метра земли в своей зоне ответственности на фронте в Харьковской области. Хотя российская пехота там продолжает идти вперед даже несмотря на то, что почва превратилась в болото.

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Ситуация остается сложной, но контролируемой. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир подразделения "Терра" в составе 3-й ОШБр Николай Волохов с позывным "Абдула".

Он говорит, что на участках передовой, где стоят воины Третьей штурмовой, в последние дни держится плюсовая температура. Поэтому выпавший ранее снег, а также дождь превратили дороги и поля в сплошную грязь. Погодные условия вызывают проблемы как у врага, так и у защитников.

Пока оккупанты не могут продвигаться гусеничной и колесной техникой. Но даже то, что бронетехника не поддерживает пехоту армии РФ, захватчики все равно пытаются идти вперед.

"Мы их успешно уничтожаем, но для меня шокирующий факт, что они продолжают. Представляете, как продвигаться по полю, где на каждом шагу на ботинке налипает по несколько килограммов чернозема. И вот они пехотой идут к нашим позициям… Давление не уменьшается, однако они когда-нибудь закончатся", – отметил "Абдула".

По его словам, российские оккупанты продолжали такие штурмы и на Сочельник, и на Рождество.

"Мы их успешно уничтожаем. Все позиции удерживаются подразделениями и так будет происходить и дальше", – подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на одном из участков фронта в Харьковской области зачистили посадку и взяли в плен группу оккупантов. Сначала врага накрыли из танков, а до конца дело довела пехота 3-й ОШБр.

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