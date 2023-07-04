Оккупанты до сих пор не подбили ни одного из HIMARS, предоставленных Украине США, хотя в РФ регулярно "отчитываются" об уничтожении американских РСЗО. Для украинских воинов эти артиллерийские системы оказались реальным оружием победы.

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Об этом 4 июля рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале, поздравив Соединенные Штаты с Днем независимости и поблагодарив за военную поддержку. По ее словам, появление "Хаймарсов" в июне 2022 года на вооружении украинской армии стало неприятной неожиданностью для врага (видео размещено внизу новости).

"Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и ощутив первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор никого и не поймали", – сообщила Маляр.

Она объяснила, что благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способен развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за одну минуту. Это позволяет применять тактику shoot-and-scoot (стреляй и беги), что значительно уменьшает риск быть обнаруженным и пораженным противником.

Маляр также рассказала, что HIMARS, в частности, нанес высокоточный удар 1 января этого года по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке, где погибли от полусотни до 600 мобилизованных. Также этим оружием была уничтожена база врага в селе Правые Саги близ Олешек на Херсонщине.

"Для украинских военных "Хаймарсы" стали реальным оружием победы. Ведь "одна ракета – одна уничтоженная цель" – это недостижимый результат для устаревших советских аналогов", – отметила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В минобороны РФ заявила об "уничтожении" уже десятков HIMARS. В частности, в декабре выяснилось, что оккупанты "подбили" столько этих РСЗО, сколько Украина еще не получила на тот момент.

– Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу накануне похвастал уничтожением "почти всех" Leopard в Украине, однако ему не поверили даже в России.