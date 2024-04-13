'Ничего нового': в ВМС прокомментировали опрокидывание Россией войск Тихоокеанского флота в Украину

Не будет большой новостью для Украины, что Россия перебросит войска Тихоокеанского флота на войну. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, этот шаг может привести к расширению зоны конфликта уже на территории РФ.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона. Плетенчук отметил, что у этих военнослужащих может быть лучшая подготовка, но снарядам на это безразлично.

"Для нас ничего нового. Снаряда 155-мм все равно морпех это или зек из "Вагнера". Убивает их примерно одинаково. Да, конечно, это контрактные военнослужащие, у них может быть лучшая подготовка. Но учитывая, что эта война продолжается 11 -й год, сказать, что для нас это будет каким-то сюрпризом, нельзя", – объяснил он.

Плетенчук также отметил, что перемещение войск Тихоокеанского флота России может привести к обнажению некоторых участков российской границы. А это уже часть геополитических последствий российской агрессии против Украины.

"Это уже можно сказать, что это геополитические последствия вторжения в Украину для Российской Федерации. Еще непонятно, чем они для них закончатся", – добавил спикер.

Накануне в ГУР заявили, что Россия из-за значительных потерь, понесенных оккупационными силами в Украине, ищет "живую силу" для восстановления подразделений. Восполнять санитарные и безвозвратные потери и комплектовать новые подразделения российское командование взялось, в частности, отправляя в Украину личный состав Тихоокеанского флота и 11 армии военно-воздушных сил и ПВО.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли схему, согласно которой ФСБ ищет агентов среди иностранцев в Канаде. В зоне особого внимания российских спецслужб – выходцы из РФ и других стран, которые находились в составе или под влиянием Советского Союза. В частности, в Канаде ФСБ пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать их. Для вербовки, среди прочего, россияне используют свои пропагандистские СМИ.