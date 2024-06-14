Нидерланды поставят Украине снаряды калибра 152 мм на свыше €350 млн

Украина получит от Нидерландов снаряды калибра 152 мм на сумму более 350 миллионов евро. Деньги будут выделены из Международного фонда поддержки Украины (IFU).

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Об этом 13 июня объявило Министерство обороны Нидерландов. В оборонном ведомстве отметили, что об этом и других поставках оружия говорили в Брюсселе на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Из соображений безопасности Минобороны не предоставляет информацию о точном количестве 152-мм снарядов и сроках доставки боеприпасов. Но это один из самых крупных заказов IFU от международной оружейной промышленности", – говорится в сообщении.

Минобороны Нидерландов отметило, что в рамках предварительных поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, однако она также имеет много 152-мм орудий.

"С новой поставкой это оружие также можно использовать лучше", – подчеркнули в оборонном ведомстве Нидерландов.

Минобороны Украины поблагодарило партнеров за поддержку. Об этом ведомство написало в соцсети Х.

"Мы благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку. Это решение является весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины", – отмечается в сообщении.

Отметим, что International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии. В него также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.

Напомним, Нидерланды разрешили Украине использовать свои истребители F-16 для ударов по военным целям на территории России. Единственное условие – соблюдать международное гуманитарное право.

Как сообщал OBOZ.UA:

Нидерланды инвестируют 400 миллионов евро в шведский фонд по производству боевых машин пехоты CV90 для Украины. Большинство этой техники будет производиться в Нидерландах.

В США в скором времени откроют завод по производству 155-миллиметровых снарядов для Украины. Завод будет работать под руководством Пентагона.

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