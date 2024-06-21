Нидерланды совместно с другой страной передадут Украине Patriot

В Нидерландах собрали часть и считают, что в ближайшее время сформируют полную систему противовоздушной обороны Patriot. Эту систему в качестве военной помощи передадут Украине.

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Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что Нидерланды занимаются этим вместе с другой страной, однако не назвала ее. Дата поставки системы ПВО Patriot в Украину также пока не названа.

По словам Кайсы Оллонгрен, военные "работали некоторое время", пока им удалось собрать части системы ПВО "как кусочки пазла". Министр добавила, что страна, которая помогала им в этом, должна сама объявить об этом.

"Противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, которая сможет таким образом противостоять многим атакам России. Также очень хорошая новость, что Румыния на этой неделе объявила о поставке системы Patriot украинцам. И в США работают над тем, чтобы больше помогать украинским войскам", – отметила Кайса Оллонгрен.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, сейчас Украина нуждается как минимум в семи системах Patriot. Даже с обещанными поставками Германии и Румынии этих систем еще недостаточно, чтобы покрыть указанную потребность. Однако любое сообщение о передаче в Украину противовоздушной обороны хорошее, считает Оллонгрен, "поскольку россияне продолжают и даже усиливают свои авиаудары".

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты отложили поставки Швейцарии управляемых ракет PAC-3 MSE для Patriot на 300 миллионов франков. Контракт был заключен еще осенью 2023 года, но теперь американцы в ущерб стране-партнеру планируют поставлять указанные ракеты прежде всего в Украину.

В Пентагоне пояснили, что приоритетные поставки Украине боеприпасов для Patriot и NASAMS будут означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы.

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