Никакого оправдания: в полиции показали первые минуты после прямого попадания российского дрона в детский сад в Харькове. Видео

В Харькове российский беспилотник попал прямо в здание детского сада. Полиция обнародовала кадры с бодикамер патрульных, которые зафиксировали первые минуты после вражеского удара.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Правоохранители отметили, что действиям армии РФ не может быть никакого оправдания и прощения.

Детей спасали из руин и дыма

"Харьков. Прямое попадание вражеского беспилотника в детский сад. [...] Бодикамеры патрульных зафиксировали первые минуты после поражения. Среди руин, дыма и детского плача полицейские делали все от себя зависящее", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что воспитатели правильно отреагировали на сигнал воздушной тревоги и дети в момент удара находились в укрытии. Благодаря этому удалось избежать ужасных последствий военного преступления страны-агрессора России.

"Боль этого дня превратилась в непоколебимую решимость. За каждого ребенка, за право жить без страха – мы продолжаем борьбу и обязательно победим", – заявили в полиции.

В Харьковской областной прокуратуре также показали момент попадания вражеского дрона по детсаду.

Что известно об ударе РФ по детсаду в Харькове

В среду, 22 октября, российские оккупанты нанесли дроновой удар по частному детсаду в Холодногорском районе Харькова, где в это время находились 48 детей. На месте атаки вспыхнул пожар, но спасатели, полицейские и волонтеры оперативно эвакуировали всех в безопасное место.

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что по состоянию на вечер 22 октября количество пострадавших в результате удара по детскому саду возросло до десяти, среди них – пятилетняя девочка.

По данным Харьковской областной прокуратуры, для атаки по городу враг использовал ударные беспилотники типа "Герань-2", которые имели реактивный двигатель. Удар пришелся по району плотной жилой и административной застройки.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября в результате удара РФ по частному детсаду в Харькове погиб работник коммунальной службы Виталий Сотник. Оккупанты лишили жизни мужчину, когда тот выполнял свои служебные обязанности.

