'Никто из оккупантов не смог выжить': воины 63-й бригады показали, как устраивают 'движуху' врагу. Видео

Защитники Украины постоянно продолжают зачищать родную землю от присутствия российского агрессора. Нередко лучше всего им в этом помогают беспилотники, сбросами с которых воины поражают живую силу и технику врага.

Видео дня

Так, очередные меткие удары по оккупантах продемонстрировала 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Видео 30 января появилось в ее Telegram-канале.

"Действительно ли россияне так любят движуху, как уверяет их вождь?" – риторически прокомментировали военные.

На кадрах они показали, как пилоты батальона беспилотных систем 63-й ОМБр решили это проверить и устроили 13 оккупантам такой "движняк", которого они еще не видели.

Защитники подчеркнули, что никто из этих российских солдат не смог поделиться впечатлениями, ведь все они были ликвидированы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили моторную лодку оккупантов на южном направлении. После точного удара плавсредство загорелось, а впоследствии затонуло.

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