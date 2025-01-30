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"Никто из оккупантов не смог выжить": воины 63-й бригады показали, как устраивают "движуху" врагу. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,0 т.
'Никто из оккупантов не смог выжить': воины 63-й бригады показали, как устраивают 'движуху' врагу. Видео

Защитники Украины постоянно продолжают зачищать родную землю от присутствия российского агрессора. Нередко лучше всего им в этом помогают беспилотники, сбросами с которых воины поражают живую силу и технику врага.

Видео дня

Так, очередные меткие удары по оккупантах продемонстрировала 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Видео 30 января появилось в ее Telegram-канале.

"Действительно ли россияне так любят движуху, как уверяет их вождь?" – риторически прокомментировали военные.

"Никто из оккупантов не смог выжить": воины 63-й бригады показали, как устраивают "движуху" врагу. Видео

На кадрах они показали, как пилоты батальона беспилотных систем 63-й ОМБр решили это проверить и устроили 13 оккупантам такой "движняк", которого они еще не видели.

"Никто из оккупантов не смог выжить": воины 63-й бригады показали, как устраивают "движуху" врагу. Видео

Защитники подчеркнули, что никто из этих российских солдат не смог поделиться впечатлениями, ведь все они были ликвидированы.

"Никто из оккупантов не смог выжить": воины 63-й бригады показали, как устраивают "движуху" врагу. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили моторную лодку оккупантов на южном направлении. После точного удара плавсредство загорелось, а впоследствии затонуло.

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