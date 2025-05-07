Ночная атака России была нетипичной: Игнат объяснил, какую коварную тактику избрал враг

В ночь на 7 мая российские оккупационные войска совершили нетипичную воздушную атаку на Украину, использовав несколько волн ударных дронов. Из 187 запущенных БПЛА 81 был уничтожен украинскими силами ПВО, а еще 64 беспилотника были потеряны по локациям.

Видео дня

Об этом сообщил в телеэфире начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, атака началась еще 7 мая, в 20:30, и продолжалась до поздней ночи.

Враг атаковал с разных направлений – из северных российских областей (Курск, Брянск), с оккупированных территорий и из Ростовской области.

"Сегодня такая нетипичная атака, потому что несколько волн атак произошло. Со вчерашнего вечера, примерно в 20:30, началась атака по разным направлениям. Враг атакует из северных российских областей – Курск, Брянск, традиционно Миллерово, – а также с оккупированной территории и из Ростовской области. Оттуда обычно атакуют традиционно "Шахедами", пусковые площадки могут быть там разными. Понятно, что из подвижных платформ могут выпускаться ударные БПЛА. И вот сегодня одна из таких атак произошла по нашему государству.

Игнат подчеркнул, что для этой операции враг использовал как ударные дроны, так и дроны-имитаторы, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

По его словам, в настоящее время в областях нет активных воздушных тревог, однако угроза со стороны вражеской тактической авиации остается – особенно на севере и востоке страны.

В общей сложности из 187 запущенных российских дронов украинские силы ПВО уничтожили 81 ударный беспилотник, еще 64 потеряны по координатам – эти данные пока уточняются.

Спикер также подчеркнул, что удары наносятся не только по крупным городам, но и по небольшим населенным пунктам, что свидетельствует о целенаправленной тактике террора со стороны РФ.

Кроме того, Россия применила баллистические ракеты "Искандер-М" или КН-23, две из которых были уничтожены украинскими силами.

"Кроме того, сегодня применялось также пять баллистических ракет – "Искандер-М" или КН-23, там уже специалисты, кто будет исследовать, скажут позже, какого типа это были ракеты. Две баллистики сегодня были сбиты противовоздушной обороной", – рассказал спикер.

Игнат добавил, что, несмотря на заявления о возможном перемирии, Россия продолжает активно обстреливать украинскую территорию, разрушая инфраструктуру и создавая угрозу для мирного населения.

В ночь на среду, 7 мая, войска РФ ударили по Киеву баллистической ракетой. В столице раздались взрывы, на месте падения обломков вспыхнул пожар. Впоследствии россияне атаковали город "Шахедами". Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Вечером 6 мая российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате повреждены здания. В Национальной полиции заявили, что оккупанты направили 13 ударных дронов по Запорожью. Разрушен частный жилой дом, оттуда достали 36-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. В результате аварийно-спасательных работ удалось деблокировать еще одного пострадавшего – 50-летнего мужчину. На месте оказывали помощь парамедики полиции.

Из-за российских обстрелов в Шевченковском районе Киева погибли двое мирных жителей. Там обломки российского БПЛА упали на пятиэтажный жилой дом, возник пожар. Тела обнаружили пожарные при устранении возгорания.

Также есть раненые гражданские. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку противника и подчеркнул: только ощутимое усиление давления на Россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!