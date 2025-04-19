Ночное сражение и утренняя зачистка: украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению российской ДРГ. Видео

Украинские разведчики провели успешную операцию по уничтожению российской ДРГ в одном из населенных пунктов вблизи линии фронта. Благодаря слаженной работе были уничтожены вражеские диверсанты и получена важная информация с телефона военнослужащего РФ.

Видео дня

Видео, в котором рассказывается о ходе операции, обнародовали в Telegram-канале командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. Там отметили, что у противника был шанс сдаться, однако он выбрал смерть.

"Разведчики 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" провели успешную операцию по уничтожению российской ДРГ, которая просочилась в населенный пункт. О ходе операции рассказывают непосредственные участники событий. В видео присутствуют кадры из беспилотников и экшн-камеры: ночной бой у горящих домов диверсантов", – говорится в сообщении.

Военный на псевдо "Ланцюг" из бригады "Кара-Даг", работает на Купянском направлении. Он рассказал подробности успешной операции.

"Получили информацию, что на участок проник враг, провели планировку, поняли, где находится враг... У нас было время на эту планировку, поскольку противника зажали в одном из домов села", – отметил он.

Впоследствии бойцы получили приказ, что нужно двигаться в один из горящих домов.

"Получили информацию, что враг находится на чердаке, передали информацию пулеметчику, у него заклинил пулемет, мы отошли и ударили из РПГ. Далее военные пошли проверять подвал, он был засыпан, шипел газ, все горело. Командование дало добро на откат. Мы откатились, снялись с данной деревни и уже через несколько часов мы заехали с ребятами на зачистку прилегающих территорий, лесополос и домов", – рассказал военный.

Утром "Ланцюг" вместе с побратимами вернулся в деревню, там они разделились на две группы и приступили к зачистке. Ближе к обеду обнаружили одного оккупанта, предложили ему сдаться, но он все время тянулся к оружию, так что его и еще одного военного РФ пришлось ликвидировать.

"Обыскали их, ни жетонов, ни документов не было. У одного нашли телефон, разблокировали его, передали "наверх". Знаю, что взяли информацию с него. Дальше мы продолжили зачистку, прошли все дома и подвалы", – подчеркнул боец.

Напомним, недавно наши защитники провели "зачистку" на одном из самых горячих направлений. В результате проведенной операции операторам 3 полка ССО удалось ликвидировать нескольких военнослужащих РФ и изъять коммуникационные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ провели успешную операцию на одном из направлений фронта. Защитники зачистили часть населенного пункта и уничтожили живую силу врага, один оккупант попал в плен. Задание выполнялось при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

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