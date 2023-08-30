Ночную ракетную атаку Россия готовила заранее: в Воздушных силах опровергли версию о мести россиян за Псков

Ночная ракетная атака по Украине не может быть ответом оккупантов на поражение беспилотниками регионов РФ и уничтожение российских самолетов. На подготовку такой атаки нужно время и готовили ее заранее.

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Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он прокомментировал ночные ракетные обстрелы.

"Бавовна когда у нас был в Пскове? Около полуночи, а атака была около 2.00. Понимаете, не так просто спланировать атаку экспромтом и нанести удар. На это нужно, как минимум, предполетная подготовка летчиков, для этого нужно время для программирования самих ракет", – отметил Игнат.

Спикер объяснил, что каждая ракета – это высокотехнологичное оружие, которое требует вмешательства человека, программирующего его на полет.

"Вы видите, как ракеты меняют курс, иногда наматывая круги туда-сюда. Таким образом, каждая ракета программируется, на это нужно время и определение приоритетных целей. На это несколько часов точно не хватит. Именно поэтому противник готовил этот удар заранее", – подчеркнул Игнат.

Напомним, что в ночь на 30 августа Россия столкнулась с мощнейшей атакой БПЛА на военные объекты. Впервые с начала полномасштабной войны одновременно с украинцами не спали сразу несколько регионов РФ: Псковская, Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская, Тульская и Московская области. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате чего были уничтожены сразу четыре Ил-76.

Также поздно вечером 29 августа ВСУ атаковали "избирательный участок" противника на Запорожье как раз в тот момент, когда там проходило собрание "председателей участковых избиркомов" всего района. Предварительно есть раненые.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за атаки на Псков. Неадекватный пропагандист заявил, что якобы Псков атаковали страны НАТО и в истерике потребовал "уничтожения Прибалтики".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 августа российские оккупанты устроили новую атаку на Украину. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Враг нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами. Украинская ПВО уничтожила 43 воздушных целей из 44 – 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed.

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