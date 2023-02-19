Новая схема добровольной мобилизации в Украине дала 'хорошие результаты' – The Times

Тысячи украинцев добровольно вступают в штурмовые бригады, которые будут задействованы при освобождении оккупированных территорий нашей страны. В Офисе президента отметили, что такая схема мобилизации дала положительные результаты.

Видео дня

Также в ОП отметили, что многие добровольцы из других стран готовы защищать Украину. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на собеседника в Офисе президента.

На Банковой рассказали, что новая возможность для добровольцев по вступлению в штурмовые бригады принесла свои плоды. В ОП отмечают, что такой вид мобилизации дал "хорошие результаты".

В Офисе президента подчеркнули, что многие украинцы высокомотивированы и готовы идти воевать против российских оккупантов.

Также на Банковой объяснили, что страна-агрессор обладает огромным мобилизационным ресурсом. Несмотря на то, что оккупанты не очень дисциплинированы, их большое количество все равно приносит проблемы Украине.

Напомним, в Украине в начале февраля-2023 запустили проект "Гвардия наступления" – набор добровольцев в штурмовые бригады, которые будут задействованы при освобождении оккупированных территорий нашей страны. В первый день заявки подали тысячи кандидатов.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что бойцы "Гвардии наступления" не будут выполнять тыловых задач. Высококачественная подготовка будет направлена на участие в операциях на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала широкомасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года, идет мобилизация. В последнее время выдача повесток в общественных местах активизировалась. Однако это не значит, что всех, кого приглашают в военкомат, отправят на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!