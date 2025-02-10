Реформа ВСУ: почему нужно реорганизовать бригадно-батальонную структуру войска и какой будет результат

Президент Украины утвердил план перехода на новую организационную структуру ВСУ, которая подразумевает создание корпусов – крупных оперативно-тактических формирований. Почему наше высшее военное руководство решило реорганизовать уже привычную бригадно-батальонную структуру Вооруженных сил – читайте в материале OBOZ.UA.

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Реформа организационной структуры ВСУ назрела давно. Еще летом 2024 года военно-политическое руководство Украины выдвинуло концепцию реформирования и реорганизации Вооруженных сил в систему "корпус-бригада". А в самой украинской армии о необходимости такого шага заговорили еще в 2023 году.

Что, собственно, произошло? Ведь в настоящее время в ВСУ действует самая современная организационная структура, принятая во всех армиях развитых стран, – бригадно-батальонная. Но, как оказалось, в условиях нынешней войны с РФ в области управления войсками эта современная система проигрывает российской. Основанная на старых советских традициях и подразумевающая единое управление очень крупными воинскими соединениями.

В ходе армейских реформ 90-х не были учтены российские реалии

После провозглашения независимости Украины в ВСУ еще некоторое время продолжала существовать советская, дивизионно-полковая организационная структура, при которой основным тактическим соединением был полк (до 2 тысяч человек личного состава), а оперативно-тактическим – дивизия (до 20 тысяч военнослужащих, в зависимости от рода войск).

В 1997 году в Украине была утверждена государственная программа строительства и развития ВСУ на период до 2005 года, исходившая из ложной (как выяснилось позже) оценки военных угроз. Тогда посчитали, что вероятность крупномасштабной войны для Украины стремится к нулю.

В итоге Вооруженные силы начали существенно сокращать, а организационную структуру ВСУ решено было создавать по образцу НАТО – бригадно-батальонную. В странах-членах Североатлантического альянса костяк армии – высокомобильные тактические подразделения. Это состоящие из батальонов бригады (в среднем 5 тысяч военнослужащих) и отдельные батальоны (до тысячи человек личного состава). Современные войны ведутся как? Месяц авианалетов, а затем, если необходимо, – на земле небольшие бои тактического характера.

Подобную структуру, которая была лишена оперативно-тактического сегмента, в Украине выстроили еще до 2008 года, когда приглашение на вступление в НАТО казалось вполне реальным. Структура казалась вполне логичной: это Советский Союз готовился объединять полки в дивизии, дивизии – в армии, армии – во фронты, а затем идти мыть сапоги в водах Атлантического океана. Мы же ни на кого нападать не собираемся, нам и бригад, если что, достаточно.

Но подобное решение оказалось своего рода миной замедленного действия. Россия, к сожалению, от империалистических амбиций не отказалась. При этом она воюет по своим лекалам времен Второй мировой войны, по стратегии и тактике почти столетней давности. Давят живой массой, наступая по всем фронтам. Ориентируясь во время мясных штурмов на главную российскую военную доктрину – "бабы еще нарожают".

И организационная структура войск у них по-прежнему советская – дивизионно-полковая.

Пока что управляемость наших войск ниже, чем у агрессора

В начале большой войны с Россией, когда армия агрессора на территории Украины насчитывала 180 тысяч личного состава, наша система управления войсками еще могла конкурировать с российской. Но сейчас мы противостоим приблизительно 700 тысячам российских военных, и боестолкновения давно уже носят далеко не тактический характер.

"Со стороны оккупантов зона ответственности с единым центром управления (штаб дивизии, к примеру) может охватывать линию соприкосновения, на которой находятся три-четыре наши бригады. В каждой – свой комбриг, который, как говорится, "сам себе гетман и бог". То есть управляемость у наших войск априори хуже, чем у оккупантов", – говорит OBOZ.UA военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, большинство случаев продвижения российских войск вглубь нашей территории связано именно с отсутствием единого управления, своевременного эффективного взаимодействия между бригадами.

"Один комбриг не доложил наверх или не вовремя доложил, какая у него ситуации на линии боестолкновения. Что, например, есть потерянные позиции. А через них противник входит в зону контроля соседней бригады, которая не в курсе происходящего. В итоге теряются и ее позиции. И идет продвижение врага дальше", – поясняет Александр Коваленко.

Неслабое звено в структуре управления

Довольно серьезная проблема состоит в том, что командир бригады "докладывать наверх" может только уже в Генштаб. То есть начальник тактического подразделения подает информацию прямо в центральный орган стратегического управления Силами обороны Украины. И если до февраля 2022 года в ВСУ было 19 военных бригад, то сейчас их количество возросло в пять раз.

"В настоящее время в ВСУ около ста бригад. Генштаб уже просто физически не способен освоить подаваемый массив информации и на нее нормально отреагировать. Это как если комбриг будет ротами сам командовать. Необходимо промежуточное звено, оперативно-тактическое. Им и должны стать корпуса. Это абсолютно правильная идея. Переход на систему "корпус-бригада" – это более расширенный вариант российской дивизионной системы управления", – говорит OBOZ.UA военный эксперт, бывший старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.

По его мнению, из около 100 существующих бригад можно сформировать, например, 10 корпусов – воинских соединений оперативного звена, которые больше, чем российские дивизии (корпус насчитывает до 50 тысяч человек).

"Должны быть воинские формирования, которые на 10-14 суток смогут планировать свою деятельность, в рамках своих полномочий решать – куда кого бросать, на какие направления, сколько. А не дергать Генштаб по мелочам", – говорит Олег Жданов.

Реформа организационной структуры окажет позитивное влияние и на самом низшем уровне.

"На одном участке иногда – три батальона из трех разных бригад. Чьи приказы выполнять? У каждого свое начальство, а комбриги шевронами меряются. И сами батальоны одной бригады часто разбросаны – один под Краматорском, другой в Купянске, а третий в Курской области. Этот бардак надо прекратить", – говорит OBOZ.UA Сергей, бывший военнослужащий 92-й ОШБр.

Возникает вопрос: действительно ли нужны реформы во время войны, стоит ли менять, как говорится, коней на переправе?

"Стоит. Война – вообще лучший период для реформирования армии. Проблемы видны, и они устраняются в режиме реального времени, отметается все, что не работает. А тут, собственно, даже не реформа, а добавление в работающую структуру дополнительного необходимого звена", – говорит Олег Жданов.