Новая встреча в формате 'Рамштайн' состоится уже в скором времени: заявление Минобороны

Во вторник, 23 января, прошло уже 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Новая такая встреча военной коалиции состоится в ближайшее время – в середине февраля.

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Об этом стало известно из брифинга для прессы по результатам заседания "Рамштайн-18". Соответствующее заявление сделал начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Украины Геннадий Коваленко.

По его словам, новый "Рамштайн" состоится накануне заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе. "Надо подождать 2-3 недели", – отметил Коваленко.

Напомним, что Совет Украина – НАТО – это орган, координирующий отношения Украины и Североатлантического альянса. Он был создан на Вильнюсском саммите в 2023 году.

Украина и НАТО заседают на принципах равенства с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины обрести членство в Альянсе. Совет Украина – НАТО также служит механизмом кризисных консультаций между нашим государством и блоком.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG, так называемый "Рамштайн"). Это была 18-я встреча военной коалиции в поддержку Украины с участием представителей почти 50 стран. Заседание проходило в формате онлайн-конференции.

– Спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк сказал, что на "Рамштайне" обсуждали увеличение поставок Украине дальнобойного оружия. У наших партнеров по этому поводу "есть полное понимание".

– Министр обороны Рустем Умеров заявил на заседании, что Украина может "перехитрить" российских оккупантов путем использования асимметричного подхода, основанного на технологических и стратегических преимуществах.

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