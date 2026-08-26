Новинка для Gripen E: Saab представил концепт сверхзвукового "истребительного" беспилотника. Фото

Шведская оборонная компания Saab представила полноразмерный макет перспективного беспилотного боевого самолета A3 в рамках программы Autonomous Collaborative Platform. Компания рассматривает его как сверхзвуковой малозаметный аппарат, который в случае запуска программы может поступить на вооружение ВВС Швеции в 2030-х годах.

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О программе Saab рассказал TWZ руководитель подразделения Advanced Programs Петер Нильссон во время мероприятия на авиабазе Мальмен в Швеции, посвященного 100-летию шведских ВВС. По замыслу компании, A3 должен продемонстрировать, как может выглядеть серийный высококлассный ACP и какими возможностями он будет обладать.

Концепция A3

Saab представила полноразмерный макет A3 как возможный будущий вариант беспилотного боевого самолета. Концепт сохраняет безхвостую малозаметную конфигурацию, внутренние отсеки для топлива и вооружения, а также воздухозаборники с DSI-конфигурацией по бокам фюзеляжа.

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Конструкция имеет плавно интегрированный корпус с крылом, укороченные крылья и характерные передние кромки. По внешнему виду самолет частично напоминает шведский истребитель Saab Draken времён холодной войны. На макете также заметно зубчатое сопло двигателя, выполненное с учётом требований к малозаметности.

Параллельно Saab работает над двумя беспилотными демонстраторами технологий – A1 и A2. Их финансирует Министерство обороны Швеции. Первый аппарат A1, по словам Нильссона, должен совершить полет в течение следующих 15 месяцев.

Два демонстратора

A1 получит двигатель GE Aerospace F414, который также устанавливается на пилотируемые истребители Saab Gripen E/F. Двигатель обеспечит сверхзвуковые характеристики аппарата, однако основной задачей A1 станет демонстрация возможности создания и полета малозаметного беспилотника.

A1 будет иметь внутренний отсек для вооружения, но его не будут использовать для испытаний сброса боеприпасов. Следующий демонстратор A2 также получит внутренний отсек и , как ожидается, будет участвовать в испытаниях вооружения. Кроме того, на нем будут тестироваться новые материалы, датчики и другие технологии.

У Saab есть контракт на разработку A1 и A2 до 2030 года. Дальнейшая судьба программы будет зависеть от решения шведского Министерства обороны, поскольку отдельного контракта на следующий этап развития ACP пока нет.

Компания рассматривает возможность использования ACP совместно с Gripen E. В такой схеме пилотируемый истребитель может выполнять роль тактического командного самолета для одного или нескольких беспилотников. Saab также предусматривает совместную работу ACP с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye.

Перспективный беспилотник должен быть приспособлен к выполнению миссий в хорошо защищенном воздушном пространстве. Saab называет среди возможных задач воздушный бой, радиоэлектронную борьбу, подавление противовоздушной обороны и нанесение высокоточного удара на большой дальности.

Если Швеция примет решение о финансировании программы, контракт на разработку может быть заключен примерно в 2030 году. Saab рассчитывает поднять A3 в воздух в начале 2030-х годов, а начальную оперативную готовность достичь в середине этого десятилетия.

Пилотируемый истребитель

Компания также рассматривает ACP в качестве технологической основы для будущего пилотируемого истребителя, который может стать преемником Gripen. В шведских ВВС решение о дальнейшей судьбе пилотируемой истребительной авиации ожидают ориентировочно в 2028–2030 годах. Среди вариантов рассматривают создание нового шведского самолёта, участие в международной программе истребителя шестого поколения или отказ от пилотируемых истребителей.

По оценке Saab, жизненный цикл ACP может обойтись примерно в треть от затрат на Gripen. В то же время закупочная цена будет выше, а окончательная стоимость будет зависеть от уровня возможностей, требуемых заказчиком.

На данный момент ACP остается предложением, а не утвержденной серийной программой. В то же время Saab уже тестирует технологии на A1 и A2, а представленный A3 демонстрирует направление, в котором компания может развивать будущий сверхзвуковой малозаметный беспилотный боевой самолет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 июля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах передать Украине 32 истребителя Gripen. Речь идет о 16 самолетах, которые Украина должна приобрести, и еще 16 подержанных истребителей, которые Швеция передаст в качестве военной помощи.

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