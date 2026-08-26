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Новинка для Gripen E: Saab представил концепт сверхзвукового "истребительного" беспилотника. Фото

Андрей Колотовкин
War
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Saab представил концепт малозаметного сверхзвукового истребителя-беспилотника
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Шведская оборонная компания Saab представила полноразмерный макет перспективного беспилотного боевого самолета A3 в рамках программы Autonomous Collaborative Platform. Компания рассматривает его как сверхзвуковой малозаметный аппарат, который в случае запуска программы может поступить на вооружение ВВС Швеции в 2030-х годах.

О программе Saab рассказал TWZ руководитель подразделения Advanced Programs Петер Нильссон во время мероприятия на авиабазе Мальмен в Швеции, посвященного 100-летию шведских ВВС. По замыслу компании, A3 должен продемонстрировать, как может выглядеть серийный высококлассный ACP и какими возможностями он будет обладать.

Вид сбоку на макет самолёта A3 в полном размере.

Концепция A3

Saab представила полноразмерный макет A3 как возможный будущий вариант беспилотного боевого самолета. Концепт сохраняет безхвостую малозаметную конфигурацию, внутренние отсеки для топлива и вооружения, а также воздухозаборники с DSI-конфигурацией по бокам фюзеляжа.

Конструкция имеет плавно интегрированный корпус с крылом, укороченные крылья и характерные передние кромки. По внешнему виду самолет частично напоминает шведский истребитель Saab Draken времён холодной войны. На макете также заметно зубчатое сопло двигателя, выполненное с учётом требований к малозаметности.

Параллельно Saab работает над двумя беспилотными демонстраторами технологий – A1 и A2. Их финансирует Министерство обороны Швеции. Первый аппарат A1, по словам Нильссона, должен совершить полет в течение следующих 15 месяцев.

Вид сзади на три четверти полноразмерного макета самолета A3. Обратите внимание на зубчатое сопло малозаметного двигателя.

Два демонстратора

A1 получит двигатель GE Aerospace F414, который также устанавливается на пилотируемые истребители Saab Gripen E/F. Двигатель обеспечит сверхзвуковые характеристики аппарата, однако основной задачей A1 станет демонстрация возможности создания и полета малозаметного беспилотника.

A1 будет иметь внутренний отсек для вооружения, но его не будут использовать для испытаний сброса боеприпасов. Следующий демонстратор A2 также получит внутренний отсек и , как ожидается, будет участвовать в испытаниях вооружения. Кроме того, на нем будут тестироваться новые материалы, датчики и другие технологии.

Вид сверху самолета A3, как показано на слайде из презентации Saab.

У Saab есть контракт на разработку A1 и A2 до 2030 года. Дальнейшая судьба программы будет зависеть от решения шведского Министерства обороны, поскольку отдельного контракта на следующий этап развития ACP пока нет.

Компания рассматривает возможность использования ACP совместно с Gripen E. В такой схеме пилотируемый истребитель может выполнять роль тактического командного самолета для одного или нескольких беспилотников. Saab также предусматривает совместную работу ACP с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye.

Перспективный беспилотник должен быть приспособлен к выполнению миссий в хорошо защищенном воздушном пространстве. Saab называет среди возможных задач воздушный бой, радиоэлектронную борьбу, подавление противовоздушной обороны и нанесение высокоточного удара на большой дальности.

Если Швеция примет решение о финансировании программы, контракт на разработку может быть заключен примерно в 2030 году. Saab рассчитывает поднять A3 в воздух в начале 2030-х годов, а начальную оперативную готовность достичь в середине этого десятилетия.

Пилотируемый истребитель

Компания также рассматривает ACP в качестве технологической основы для будущего пилотируемого истребителя, который может стать преемником Gripen. В шведских ВВС решение о дальнейшей судьбе пилотируемой истребительной авиации ожидают ориентировочно в 2028–2030 годах. Среди вариантов рассматривают создание нового шведского самолёта, участие в международной программе истребителя шестого поколения или отказ от пилотируемых истребителей.

Вид снизу концептуального самолёта A3, как его можно увидеть в рекламных материалах Saab.

По оценке Saab, жизненный цикл ACP может обойтись примерно в треть от затрат на Gripen. В то же время закупочная цена будет выше, а окончательная стоимость будет зависеть от уровня возможностей, требуемых заказчиком.

На данный момент ACP остается предложением, а не утвержденной серийной программой. В то же время Saab уже тестирует технологии на A1 и A2, а представленный A3 демонстрирует направление, в котором компания может развивать будущий сверхзвуковой малозаметный беспилотный боевой самолет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 июля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах передать Украине 32 истребителя Gripen. Речь идет о 16 самолетах, которые Украина должна приобрести, и еще 16 подержанных истребителей, которые Швеция передаст в качестве военной помощи.

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