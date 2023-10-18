Новый министр обороны представил свою команду: Зеленский озвучил первые шаги по решению накопившихся вопросов военных. Видео

Президент Владимир Зеленский 18 октября провел совещание с новым министром обороны Рустемом Умеровым, который представил свою новую команду, пришедшую на замену сотрудникам экс-главы ведомства Алексея Резникова. Сейчас они активно занимаются разрешением вопросов, с которыми неоднократно обращались украинские военные и их семьи, уже есть первые результаты.

Среди них упрощение бюрократии, упрощение документооборота и прочих процедур, высвобождение время командиров на боевую работу вместо бумажной. Об этом рассказал президент, обращаясь к украинцам через пресс-службу своего Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Должно быть больше готовности и для обратной связи с военными и преодоления накопившихся проблем. Я благодарю всех в государственной системе, кто работает ради интересов Украины, чтобы результат был каждый день. Каждый день – больше силы для Украины", – заявил глава государства.

Также Зеленский поделился прочими достижениями своей работы. Он уведомил, что провел важные телефонные разговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гер Стёре и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Видео дня

"Говорили о том, что происходит на поле боя, о поддержке наших воинов, об оборонном сотрудничестве, о работе "зерновых коридоров" в Черном море. Это важно не только для нашего государства, но и всего мира, для глобальной стабильности. Особое внимание, конечно, – усилению ПВО и наших дальнобойных возможностей, нашей крепости на море", – обозначил политик.

Также государственный лидер обратил внимание на встречу с делегацией правительства Румынии. По словам президента, это еще один важный шаг к стратегическому партнерству между Киевом и Бухарестом.

"Наше сотрудничество, наши форматы взаимодействия – это новая сила для всего региона Черного моря. Для безопасности, экономического развития, для строительства новой инфраструктуры. И я благодарен нашим румынским партнерам за реальное содержание совместной работы", – подчеркнул гарант.

На протяжении всего дня на Запорожье продолжаются спасательные работы на месте попадания российской ракеты. Часть обычного жилого дома разрушена – этажи с третьего по пятый в одном из подъездов. По состоянию на данный момент известно о гибели пяти человек.

"Мои соболезнования родным и близким. Еще пять человек травмированы, им оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем, кто работает на месте и поддерживает людей: ГСЧС, медицинские работники, наша полиция, коммунальные службы", – сказал Зеленский.

Глава государства также сердечно поблагодарил тех, кто бережет наш покой и приближает победу: всех украинских воинов. Сегодня фундамент существования нашей страны – уничтожать врага и тем самым защищать людей.

"Чем успешнее будут наши воины, чем больше движения вперед будет на фронте, чем больше принципиальных потерь будут нести российские войска, тем быстрее мы сможем вернуть безопасность всем нашим городам и селам. Каждому обществу – от Сумщины до Запорожской области, от Орехова до каждого другого города нашего государства", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Китай диктатор Путин сделал ряд циничных заявлений о войне против Украины и о мирных переговорах, которых, судя по постоянным упоминаниям, очень хотят в Москве. Одиозный политик снисходительно "похвалил" представителей Запада за желание прекратить войну дипломатическим путем и "посоветовал" Киеву отказаться от ранее принятого решения не вести переговоры с представителями путинского режима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!