'Новый рекорд': возле Лимана украинские военные эвакуировали на НРК трех раненых за 5 суток. Видео

Украинская армия на поле боя применяет немало военной техники, в частности, сухопутных роботов. Они используют их для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, где недавно был установлен рекорд.

Видео дня

Один из таких рекордов по эвакуации раненых роботами выполнили в 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго. Кадры эвакуации трех раненых за пять дней показали в официальных соцсетях бригады.

"Современные технологии в руках воинов 66 ОМБр им. князя М. Храброго продолжают делать результат на поле боя – как в боевых задачах, так и для спасения наших людей. На этот раз рота наземных беспилотных систем провела три подряд успешные эвакуации раненых собратьев. Всего лишь за 5 дней! И это новый рекорд 66-й бригады", – гордятся своей работой военные.

Армейцы также заявили, что уже второй месяц подряд бригада уверенно находится в топе системы Delta по показателям эффективности применения сухопутных роботов среди всех бригад и подразделений Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Донецкой области

Недавно российская армия обстреляла машину газовиков "Донецкоблгаза" в прифронтовой Дружковке. Это произошло в субботу, 9 мая, когда оккупанты должны были бы придерживаться "режима тишины".

Захватчики попали FPV-дроном по спецтранспорту газовиков группы "Нафтогаз" утром, в 10:45 субботы. Люди не пострадали – работники "Донецкоблгаза" успели эвакуироваться. Однако автомобиль был уничтожен до основания.

Напомним, ранее в фактически уничтоженном временно оккупированном Покровске Силы беспилотных систем обнаружили и поразили командный пункт одной из российских бригад. По данным военных, объект использовало подразделение 51 армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинская армия нанесла серию ударов по оккупированному Шахтерску в ОРДЛО. Целью атаки стало здание бывшего дома культуры, где дислоцировался личный состав ВС РФ, в момент атаки в здании проходило их награждение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!