Нуланд заявила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений с Россией после консультаций с США: в чем была причина

Бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений с Россией после консультаций со своими западными партнерами. По ее словам, в документе обнаружили ряд несправедливых требований, которые фактически привели бы к демилитаризации Украины.

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В то же время от страны-агрессора РФ даже не требовалось отвести войска и вооружение от украинской границы. Об этом Нуланд рассказала в интервью российскому журналисту Михаилу Зыгарю.

Нуланд подчеркнула, что в начале полномасштабного вторжения в Украину российская армия совершила целый ряд ошибок. Поэтому Кремль использовал переговоры в Турции, чтобы посмотреть, какие выгоды может получить РФ. В то же время Украина стремилась закончить войну и прогнать российских оккупантов со своей территории.

"Россия в то время была заинтересована в том, чтобы хотя бы посмотреть, что она может получить, а Украина была заинтересована в том, чтобы остановить войну и прогнать Россию. Под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. Тогда нам, британцам и всем остальным стало ясно, что главное условие Путина было зарыто в приложении к документу, над которым они работали", – сказала Нуланд.

Бывшая американская чиновница отметила, что россияне требовали, чтобы Украина отказалась от ряда систем вооружений, но никаких встречных требований России не выдвигалось. Нуланд подчеркнула, что Стамбульские соглашения даже не предусматривали отвод российской армии от государственной границы.

"Оно запрещало Украине после заключения сделки иметь некоторые системы вооружения. Так что, по сути, Украина была бы ослаблена как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить, от нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной, ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение", – заявила Нуланд.

Также она добавила, что именно после дополнительных консультаций Украина вышла из Стамбульских соглашений. Нуланд объяснила, что, согласно документам, которые подготовили на встрече в Турции, диктатор Владимир Путин за бесценок мог бы получить демилитаризованную Украину.

"В украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. Именно в этот момент она распалась. Я думаю, что многие люди и, возможно, сам Зеленский подозревали, что они вот-вот попадут в ловушку. И если Путин мог получить кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок, с чего бы ему отказываться", – рассказала Нуланд.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что страна-агрессор Россия на данный момент не готова к серьезным переговорам о мире с Украиной. С РФ можно говорить только с позиции силы.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова вести переговоры с Киевом. Военный преступник хочет, чтобы в основе было соглашение, которое обсуждали в Стамбуле в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что диктатор Путин пытается добиться капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам являются лишь ширмой.

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