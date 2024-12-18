'Нужен рефери, чтобы их разборонить': спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп объявил своим спецпредставителем по Украине и России, сделал заявление о завершении войны в нашей стране. По его мнению, и Москва, и Киев готовы к мирным переговорам.

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Об этом Келлог заявил в эфире FOX Business. На вопрос о том, что похоже, что обе стороны войны близки к истощению, поэтому не момент ли это для мирных переговоров, он ответил так:

"Абсолютно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте битву в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать", – считает Келлог.

По мнению спецпредставителя, Трамп имеет видение того, как это сделать, и необходимую для этого силу.

Он отметил, что после 1000 дней войны между Украиной и Россией – самой большой и самой длинной со времен Второй мировой войны, пришло время ей закончиться.

"После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: "Возможно, пришло время отступить". И это идеальное время. Я действительно верю, что президент Трамп, который дал это обещание во время предвыборной кампании, действительно выполнит это... я с нетерпением жду этого", – сказал он.

Ранее Келлог заявил, что Трамп действительно хочет остановить войну в Украине и он приложит для этого максимум усилий. Новый президент Соединенных Штатов даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

По данным СМИ, Украина начала активный диалог с переходной администрацией Дональда Трампа по поводу прекращения войны с Россией. Главной целью переговоров является согласование позиций по мирному урегулированию еще до инаугурации Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Reuters со ссылкой на источники написали о том, что Кит Келлог якобы планирует посетить Украину. Визит может состояться в начале января 2025 года.

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