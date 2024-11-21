'Нужно дать отпор агрессии России': у Байдена готовят новые пакеты помощи для Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена готовит новые пакеты помощи Украине в сфере безопасности и обороны. Они будут объявлены в ближайшее время.

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Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что страна-агрессор Россия прибегает к эскалации конфликта.

"Мы вчера объявили о том, что выделяем очередной пакет помощи (Украине). И мы продолжим оказывать эту помощь. Президент хочет быть уверенным, что у украинцев есть то, что им нужно на поле боя, чтобы дать отпор агрессии РФ", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, предоставление Украине соответствующего вооружения и разрешения использовать его для ударов вглубь территории России было спровоцировано самой РФ.

"То, что они делают, – тысячи военных из другой страны стали частью российской агрессии в Украине – доказывает, что это именно Россия ведет эскалацию. Это их агрессия, не украинская и не наша. Северокорейские войска являются агрессией со стороны России. В свою очередь, мы и дальше будем вместе с Украиной", – сказала Карин Жан-Пьер.

Американская чиновница подтвердила: у Байдена знают, что минувшей ночью Россия ударила баллистической ракетой средней дальности в ответ на разрешение США, и еще раньше "информировали Украину и близких союзников, чтобы помочь им подготовиться" к этому удару.

Но, по ее словам, и указанный удар баллистической ракетой по Днепру, и присоединение к войне солдат КНДР является признаком "отчаяния в Москве".

"Все это, что они делают, порождено отчаянием, потому что сейчас они несут большие потери. Но мы будем продолжать оказывать поддержку украинцам", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе повреждено промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрелов произошли два пожара.

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