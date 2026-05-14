'Нужно готовиться': Игнат предупредил о вероятности новых ракетных ударов РФ по Украине

В ночь на четверг, 14 мая российская армия и авиация нанесли один из самых масштабных комбинированных воздушных ударов по Украине за время полномасштабной войны. Однако в Воздушных силах ВСУ говорят, что угроза нанесения новых атак до сих пор сохраняется.

Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в комментарии украинским медиа. В то же время, когда ВКС РФ и РВСН нанесут новый удар, он не сообщил.

Россия снова повторит похожий удар

В частности, Игнат отметил, что во время ночного удара по Киеву враг не применял крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К". Российская армия преимущественно использовала стратегические бомбардировщики-ракетоносители и оперативно-тактические ракеты "Искандер".

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется. Точной информации, планируют ли они вновь нанести удар, я не имею сейчас, но готовиться нужно к любым сценариям", – отметил спикер ВС ВСУ.

Российский удар по Украине 14 мая

14 мая российская армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара часть дома разрушена, спасатели ищут под завалами людей.

В результате атаки, в столице погибли пять человек. Более 600 спасателей и полицейских задействованы в ликвидации последствий российского массированного обстрела. По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Есть информация о более 10 пропавших без вести. К поиску привлечены шесть кинологических расчетов.

Ранены на этой локации более 30 человек. Спасателям удалось спасти 28 человек из разрушенного дома. Работают психологи ГСЧС и полиции, общаются с пострадавшими и поддерживают родственников погибших и тех, кого еще ищут.

По данным Воздушных сил, во время удара российская армия использовала 731 средство поражения. Украинским зенитчикам удалось перехватить и уничтожить 693 вражеские цели.

В Ивано-Франковске во время российской атаки дрон попал в жилой дом на улице Коновальца, после чего там вспыхнул пожар. Пострадали девять человек: трое из них попали в больницу, шестеро отказались от госпитализации.

