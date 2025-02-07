'Нужно коня покупать': россияне пожаловались на уничтожение почти половины НПЗ. Перехват разведки

Житель Брянской области РФ пожаловался на удары Украины по НПЗ на территории страны-агрессора. По его словам, дроны успешно атаковали 46% российских нефтеперерабатывающих заводов.

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Новый аудиоперехват разговора опубликовал YouTube-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве пошутили насчет экспрессии жителя Брянщины, с которой он рассказывал о ситуации в РФ.

Мужчина сказал, что "46% нефтеперерабатывающих заводов в России уничтожено".

"Вот так. Надо коня куплять нах**. 46%, ***ный в рот!" – матерился он.

Также россиянин сказал, что в Брянске попало шесть беспилотников в кремниевый завод ("Кремний Эл" в Брянской области, где производят военную электронику).

"Шесть попало прямо по заводу!" – удивился житель страны-агрессора.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подчеркнули в военной разведке.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным партизан "Атеш", россияне во временно оккупированном Крыму перебрасывают силы ПВО вглубь России. Это спровоцировано эффективными ударами украинских сил, которые в последнее время происходят все чаще, а также нарастанием неудовольствия "глубинного народа" РФ неспособностью российской армии им противодействовать.

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