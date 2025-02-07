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"Нужно коня покупать": россияне пожаловались на уничтожение почти половины НПЗ. Перехват разведки

Дарья Дурова
War
1 минута
1,2 т.
'Нужно коня покупать': россияне пожаловались на уничтожение почти половины НПЗ. Перехват разведки

Житель Брянской области РФ пожаловался на удары Украины по НПЗ на территории страны-агрессора. По его словам, дроны успешно атаковали 46% российских нефтеперерабатывающих заводов.

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Новый аудиоперехват разговора опубликовал YouTube-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве пошутили насчет экспрессии жителя Брянщины, с которой он рассказывал о ситуации в РФ.

Мужчина сказал, что "46% нефтеперерабатывающих заводов в России уничтожено".

"Вот так. Надо коня куплять нах**. 46%, ***ный в рот!" – матерился он.

Также россиянин сказал, что в Брянске попало шесть беспилотников в кремниевый завод ("Кремний Эл" в Брянской области, где производят военную электронику).

"Шесть попало прямо по заводу!" – удивился житель страны-агрессора.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – подчеркнули в военной разведке.

"Нужно коня покупать": россияне пожаловались на уничтожение почти половины НПЗ. Перехват разведки

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным партизан "Атеш", россияне во временно оккупированном Крыму перебрасывают силы ПВО вглубь России. Это спровоцировано эффективными ударами украинских сил, которые в последнее время происходят все чаще, а также нарастанием неудовольствия "глубинного народа" РФ неспособностью российской армии им противодействовать.

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