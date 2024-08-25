Нужно ли абитуриентам становиться на военный учет и касается ли это девушек: в ТЦК и СП дали ответ

В Украине продолжается полномасштабная война с РФ, поэтому в рамках общей мобилизации мужчин 18-60 лет призывают в армию для защиты страны от агрессора. Некоторые могут получить отсрочку от призыва, если имеют для этого законные основания.

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Получение высшего образования является одним из таких оснований. Должны ли вставать на военный учет абитуриенты и абитуриентки, читайте дальше в материале OBOZ.UA.

Нужно ли абитуриентам становиться на военный учет

Поступающие в вузы прежде всего должны понимать, что один из пунктов для зачисления мужчин 18-60 лет – это предоставление военно-учетного документа. Без него абитуриента могут не зачислить, рассказал "Суспільному" начальник отдела военного учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно-оборонной работы Харьковского областного ТЦК и СП Любомир Хомицкий.

Поэтому, по его словам, прежде всего следует проверить актуальность военно-учетных документов, в частности содержат ли они соответствующие отметки и соответствуют ли современным условиям.

Нужно ли обращаться в районный ТЦК, если абитуриент переезжает в другой город

Такого требования нет, рассказал представитель ТЦК. Есть правила военного учета, требующие состоять на военном учете там, где зарегистрировано местожительство в ТЦК.

"То есть если человек будет декларировать свое место пребывания, например, как внутренне перемещение лицо на другой территории, то тогда да, возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на военный учет", – сказал Любомир Хомицкий.

Он добавил: другие вопросы, связанные с трудоустройством, обучением, предполагают исключительно ведение военного учета руководителями соответствующих учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций.

Должны ли абитуриентки становиться на военный учет

Абитуриентки не должны становиться на военный учет, рассказал Любомир Хомицкий.

"Женщин это касается только в том случае, когда они будут уже заканчивать соответствующие учебные заведения и получать медицинское или фармацевтическое образование, то такие женщины, после того, как они получают соответствующие дипломы, обязаны стать на военный учет. Те, которые только начинают учиться, у них такой обязанности нет", – сказал чиновник ТЦК.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации с 1 сентября. В частности, одним из оснований получения такого права могут быть семейные обстоятельства.

Напомним также, недавно правительство внесло изменения в мобилизационное постановление № 560, упростив нормы по получению отсрочки для некоторых категорий лиц.

А в приложении "Резерв+" ожидается появление функции автоматической подачи заявления на отсрочку. В первую очередь ею смогут пользоваться лица, имеющие троих детей или опекунов; люди с инвалидностью; студенты очной формы, для которых это первое высшее образование.

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