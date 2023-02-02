'Нужно перехватить стратегическую инициативу': Резников рассказал, какое оружие поможет Украине победить в войне

Чтобы перехватить стратегическую инициативу на поле боя с Россией, Украине нужно дальнобойное оружие и тяжелая техника. Снабжение необходимой силой поможет предотвратить такие удары по нашей стране, как совсем недавно в Днепре, когда вражеская ракета угодила в жилой дом, забрав жизни почти полсотни мирных людей.

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Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Европейская правда. Он уточнил, что осознает опасения, которые по этому поводу переживают западные партнеры, поэтому медлят предоставлять такое вооружение, но украинская сторона готова добросовестно выполнять все договоренности.

"Украина готова предоставить какие-либо гарантии того, что это оружие не будет использовано для ударов по российской территории. Танки особенно важны для контрнаступления. Артиллерия также очень важна как для обороны, так и для наступления", – пояснил чиновник.

Напомним, что Резников прокомментировал недавний ответ президента США Джо Байдена, в котором он кратко отказал в передаче ВСУ истребителей F16. По мнению главы украинского Минобороны, слова американского лидера следует воспринимать как отказ только по состоянию на сегодняшний день.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский премьер Шмыгаль назвал сумму ущерба, нанесенного оккупантами Украине во время обстрелов и ракетных атак. Чтобы восстановить инфраструктуру и жилой фонд, Москва должна будет выплатить большую часть репараций.

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