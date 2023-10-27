'Нужно поставить точку': Данилов объяснил, что будет с контрнаступлением ВСУ зимой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления о том, что Украина якобы готовится к весеннему наступлению 2024 года, а зимой будет переходить в оборону. По его словам, украинские защитники продолжат утилизацию армии агрессора, чтобы поставить точку в войне и одержать победу.

Соответствующее заявление секретарь СНБО озвучил в интервью "24 каналу". В частности, на вопрос о заявлениях некоторых западных СМИ о продолжении Украиной наступления уже весной, Данилов ответил: "Не знаю, откуда звучат такие заявления. У нас очень много экспертов, которые сидят на диванах и не имеют никакого отношения к военным и к сектору безопасности и обороны. Однако они выдают свои "прогнозы", "инсайды".

Он добавил, что Силы обороны Украины и дальше будут утилизировать силы агрессора, чтобы не оставить эту борьбу в наследство следующим поколениям.

"Наша задача довольно проста – это утилизация армии России, которую отлично выполняют представители нашего сектора безопасности и обороны в любой точке, где они ее находят. Мы и дальше будем продолжать это делать, поскольку, если не поставим точку в этом вопросе, то передадим эту проблему нашим детям, хотя и они уже воюют, внукам, правнукам. Нам это не нужно", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО также выразил уверенность в том, что Украина обязательно победит в войне:

"Сегодня нужно поставить точку в этой войне и одержать победу. Она обязательно будет, потому что это борьба, прежде всего, за нашу независимость, а также за те ценности, которые поддерживает большая часть мира".

Отметим, в сентябре журнал The Economist написал, что администрация президента США Джо Байдена рассчитывает, что контрнаступление ВСУ продержится до ноября, а американская разведка отмечает возможность Украины начать вторую волну наступления уже к лету 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Полковник ВСУ Роман Свитан отметил, что для установления огневого контроля над оккупированным Крымом Украине необходимо достаточное количество ракет. По его словам, это вопрос времени и средств.

– Военный эксперт Петр Недзельский рассказал, что передача ракет ATACMS Украине от США расширяет возможности ВСУ для поражения целей в Крыму. И это понимают россияне, которые начали бежать с полуострова, отметил он.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина будет получать ATACMS на постоянной основе.

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