Посмотрел я на пейзаж Угледара...

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Не жаль мне ни Белгород, ни Курск, ни Брянск...

Никого не жаль и ничего не жаль.

С удовольствием бы увидел в таком же антураже Москву и Питер. С огромным удовольствием.

Интересно, а как выглядит прилет КАБ внутри Садового? Дорогие земляки, вам хочется увидеть как складываются многоэтажки на Калининском? А как горят автомобили на Садово-Кудринской? Как бьет фонтаном вода из воронки возле Покровских ворот?

Еще нет?

Тогда посмотрите на лунный пейзаж Марьинки...

На руины Бахмута.

На развалины Северодонецка. Посмотрите на обугленные спички могучего сосняка возле Кременной.

На изуродованный Мариуполь...

И вам обязательно захочется возмездия.

Концепция 14 года - отъ*битесь от нас - явно ошибочна. Надо сделать так, чтобы они устали оплакивать своих мертвых.

Чтобы то, что они делали и делают с нашей страной, пришло к ним в дома.

Чтобы пепел от их сгоревших городов падал на развороченные танковыми траками могилы их предков.

Пусть им воздастся по их делам.

По справедливости.