Нужны не только оружие и броня: командиры 3-й ОШБр рассказали, что берут с собой в бой. Видео

На боевые задания украинские защитники берут не только броню и оружие, но и много другого снаряжения и амуниции. Командиры штурмовой группы и взвода 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Макар" и "Натс" рассказали, что они носят с собой.

Соответствующее видео вышло в рамках проекта Ukrainian Witness на YouTube. Детально свой экип показал "Макар", командир штурмовой группы 3-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Воины отметили, что все предметы первой необходимости 3-я отдельная штурмовая бригада обеспечивает. Однако можно за свои деньги купить что-то лучше, подогнать под себя или приобрести дополнительное снаряжение.

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Одним из самых дорогих предметов "Макар" назвал аптечку. Важно, чтобы турникеты были качественными, потому что от этого будет зависеть жизнь раненого. Стоимость содержимого своей аптечки воин оценил примерно в 10 тысяч гривен.

Отметим: стоимость полного комплекта приблизительна, потому что многие предметы бойцы получили в подарок от побратимов или близких.

Кроме оружия, брони и аптечки, снаряжение штурмовика включает:

– дополнительные баллистические пакеты – усиление брони в бронежилете;

– дополнительные магазины;

– дымовые гранаты;

– подсумки, разнообразная мелочь вроде фонариков, батареек, запасных раций и другое.

"Макар" признался, что носит с собой также то, что поддерживает его боевой дух: фотографии, письма близких и вышитый оберег, который ему подарила подруга.

Также штурмовики крепят на шлемы камеры GoPro. "Это нужно не только для того, чтобы снимать видео для TikTok. Благодаря съемке после штурма мы можем разбирать индивидуальные ошибки каждого бойца и понимать, над чем именно ему нужно работать", – объяснил воин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Макар" и "Натс" дали большое интервью о том, как они борются с российским агрессором на фронте. Командиры 3-й ОШБр отметили: каждый штурм посадки на Бахмутском направлении – это раненые, а иногда и убитые защитники страны.

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