Нырнул с морвокзала: пограничники задержали нарушителя, пытавшегося по Дунаю бежать за границу. Видео

40-летний житель Измаила в Одесской области пытался пересечь Дунай вплавь, чтобы бежать за границу. Свой заплыв он начал с самой набережной городского морвокзала.

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О попытке побега по принципу "Хочешь что-то спрятать – положи на видном месте" рассказали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Из документов с собой житель Одесщины взял только копию id-карты, которую замотал в пленку.

Остаться незаметным у нарушителя не получилось, потому придется отвечать. За попытку незаконно пересечь госграницу и нарушение пограничного режима она привлечена к админответственности.

Напомним, накануне правоохранители задержали троих злоумышленников, которые помогли народному депутату Артему Дмитруку незаконно покинуть территорию Украины. Сообщники нардепа переправили его через государственную границу в так называемое Приднестровье.

Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Они могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа в Закарпатье пограничники обнаружили тело 23-летнего мужчины во время патрулирования береговой отмели реки Тиса. Это стало 41-м случаем утопления в этом году при попытке незаконного пересечения границы.

– 18 августа стало известно, что очередное тело человека обнаружили в Тисе на границе с Румынией. Течением его несло к украинскому берегу.

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