Члены команды избранного президента США Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению российско-украинской войны. Основная масса идей связана с территориальными потерями Украины в пользу страны-агрессора РФ.

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При этом окружение Трампа даже не обсуждает членство Украины в НАТО, которое могло бы стать прочной гарантией безопасности в будущем. Об этом сообщает Reuters.

Анализ заявлений людей, близких к избранному президенту США, свидетельствует о том, что новая администрация Белого дома будет апеллировать территориальными уступками в пользу Росси. Предложения трех ключевых советников, включая нового спецпредставителя Трампа по отношениям с Россией и Украиной, отставного генерал-лейтенанта армии Кейта Келлогга, имеют некоторые общие элементы, в том числе исключение членства Украины в НАТО из повестки дня.

При этом аналитики отмечают, что советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры методом кнута и пряника, включая прекращение военной помощи Украине, если страна не согласится на переговоры. В то же время США могут наоборот увеличить военную помощь Украине, если российский диктатор Владимир Путин откажется садиться за стол переговоров.

Аналитики и бывшие сотрудники органов национальной безопасности выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить предвыборное обещание "закончить войну за 24 часа". Однако в совокупности заявления советников избранного президента позволяют предположить возможные контуры мирного плана Трампа.

Бывший ведущий аналитик американской разведки по России, ныне работающий в аналитическом центре "Фонд Карнеги за международный мир" Юджин Румер заявил, что Путин не будет торопиться за стол переговоров. Аналитик считает, что российских диктатор не желает взаимодействовать, поскольку он держит украинцев в напряжении и может получить больше выгоды, продолжая захват территорий.

По словам Румера, российский диктатор не проявляет готовности отказаться от своих условий перемирия и переговоров, включая отказ Украины от стремления вступить в НАТО и передачу четырех областей, которые Путин считает частью России, но не контролирует полностью. При этом аналитик прогнозирует, что Путин, вероятно, выждет время, попытается захватить больше территорий и посмотрит, на какие уступки может пойти Трамп, чтобы заманить его за стол переговоров.

Напомним, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время страна-агрессор Россия не готова к любым переговорам по прекращению войны в Украине. В Кремле не видят оснований для начала диалога.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией. Он считает, что этот вопрос нужно поставить на паузу, пока западные союзники не смогут послать нашим Силам обороны больше военной помощи.

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