'Оснований для переговоров нет': Песков напомнил, что Россия против мирного урегулирования войны, которую она развязала

В настоящее время страна-агрессор Россия не готова к любым переговорам по прекращению войны в Украине. В Кремле не видят оснований для переговоров.

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Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков. Он также поблагодарил Катар за соответствующее предложение.

"Пока нет никаких оснований для переговоров", - цитируют Пескова росийские пропагандисты, добавляя, что "РФ неоднократно заявляла об открытости диалога".

"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию (для переговоров). И мы благодарны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - добавил спикер Кремля.

Пропагандисты РФ напоминают, что 27 ноября благодаря посольству Катара в Москве "состоялись две церемонии по возвращению детей родственникам в Украину".

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией. Этот вопрос нужно поставить на паузу, пока западные союзники не смогут послать нашим Силам обороны больше военной помощи.

Речь идет о поддержке, которой было бы достаточно, чтобы помочь Киеву продвигаться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить нашей стране позицию силы на потенциальных переговорах с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на данный момент для возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым, сил украинской армии недостаточно. Поэтому важно находить дипломатические решения, которые будут дополнять военные усилия, а такие шаги возможны только при существенном усилении украинских позиций.

В Институте изучения войны отметили, что сейчас продолжают повторяться нарративы о том, что Кремль не устраивают переговоры, которые приведут к чему-то меньшему, чем желаемая им "полная капитуляция Киева". Это указывает на то, что агрессор по-прежнему не готов к честному диалогу и намерен уничтожить украинское государство военным путем.

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