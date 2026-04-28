О масштабной перегруппировке речь не идет: в ВСУ объяснили, для чего российских десантников перебрасывают из Курской области на Херсонщину

Российская оккупационная армия перебрасывает дополнительные силы на Приднепровское направление. В Херсонскую область направлено несколько подразделений воздушно-десантных войск противника, которые ранее выполняли задачи на Курщине (РФ).

Об этом решении государства-агрессора узнали защитники Украины. Печник Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу" поделился подробностями.

Как заявил он, захватчики пытаются усилить группировку на Херсонщине в частности для того, чтобы активизировать штурмовые действия в островной зоне Днепра.

"Есть информация о том, что россияне на Приднепровское направление с Курщины перебрасывают в район Скадовска, Озерного несколько подразделений своих Воздушно-десантных войск, тем самым увеличивая группировку, которая сейчас находится на Херсонщине", – сообщил Волошин.

Это не масштабная перегруппировка, подчеркнул спикер. Враг осуществляет мероприятия, чтобы иметь возможность проводить больше штурмов.

