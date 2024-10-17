Оба оккупанта погибли: появились данные об экипаже сбитого российского Су-34. Фото

Экипаж сбитого 12 октября российского истребителя-бомбардировщика Су-34 состоял из двух человек военно-космических сил РФ. Оба захватчика погибли.

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Так утверждает близкий к российским спецслужбам Telegram-канал "Досье шпиона". Сообщается, что самолет был из 277-го бомбардировочного авиационного полка (в/ч №77983).

Экипаж самолета – старший лейтенант Антон Назаров (командир) и капитан Александр Белозеров (штурман). Оба погибли, подчеркнул администратор Telegram-канала и показал фото командира.

Антон Назаров – выпускник КВВАУЛ 2019 года.

Интересно, что Александр Белозеров находится в базе данных "Миротворец", причем капитан ВКС РФ попал туда еще в 2022 году.

Отдельно "Досье шпиона" сообщает, что его источники среди военных ВКС "категорически отрицают" версию о сбитии самолета ракетой из украинского F-16. Но иную причину падения Су-34 назвать не могут.

Упомянутый 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк базируется на аэродроме Хурба в Хабаровске. Этот полк за боевые действия во время вторжения России в Украину российский диктатор в ноябре 2022 года наградил званием гвардейского.

Как сообщал OBOZ.UA, американский институт изучения войны ISW также не смог подтвердить информацию о сбитии российского бомбардировщика 12 октября именно истребителем F-16. В то же время, там подчеркнули, что инцидент мог бы стать первым случаем, когда Украина сбила российский самолет западными самолетами.

Напомним также, что в ночь на 10 октября украинские дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея. Во время удара на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов.

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