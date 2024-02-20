Объемный белый тризуб на черном фоне: в ГУР представили новый нарукавный знак спецслужбы. Фото

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило новую нарукавную эмблему. Посредине щита нарисован белый тризуб, некоторые грани которого прячутся в тени.

Такая нарукавная эмблема для форменной одежды утверждена официально. Соответствующий Приказ Минобороны от 25.01.24 №53 ("Об утверждении изменений в Приказ №606") зарегистрирован Министерством юстиции. Об этом во вторник, 20 февраля, на своем сайте сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Нарукавный знак ГУР МО Украины выполнен в форме общевойскового гербового щита. Тризубу придан объем – его отдельные грани находятся в тени, что символизирует специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства", – рассказали в ведомстве.

Сообщение пресс-служба закончила словами: "Создаем историю вместе!".

Добавим: 20 февраля в ГУР сообщили о запуске обновленного "Главного бота разведки". Это официальный канал связи для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Как писал OBOZ.UA, в начале февраля президент Владимир Зеленский предложил создать в структуре Вооруженных сил Украины новый отдельный род сил – Силы беспилотных систем.

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