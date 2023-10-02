Оберегают украинцев: защитникам неба над Киевщиной вручили награды. Фото

Защитников неба над Киевской областью, оберегающих украинцев от вражеских воздушных целей, отметили наградами. Поощрительные награды им вручил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Об этом он сообщил в своем Telegram-аккаунте. Офицер Штефан также опубликовал фото с торжества.

"Имел в честь от имени Главнокомандующего ВС Украины генерала Валерия Залужного и Командующего объединенных сил ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева вручить поощрительные отличия воинам 1129 Зенитного ракетного Белоцерковского полка", – говорится в сообщении.

Анатолий Штефан поблагодарил защитников неба за ваше мужество, героизм и волю к победе.

"Слава вам, Воины!" – резюмировал он.

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Следует отметить, что 1 октября президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским защитникам и защитницам. Также глава государства почтил память военнослужащих, отдавших свою жизнь за суверенитет и независимость нашей страны.

Ранее Зеленский поблагодарил защитников нашей страны за мужество и старания. Он поручил наградить бойцов почетными органами Богдана Хмельницкого ІІ степени, ІІІ степени, медалью "За военную службу в Украине", а также медалью "Защитнику отечества". Всего награждены 132 воина, из которых 92 – посмертно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября 2023 года Украина впервые отмечает День воинов-танкистов, посвященный годовщине успешного завершения Харьковской наступательной операции в городе Изюме. По этому случаю президент Владимир Зеленский наградил ее участников и других защитников, умело управляющих боевыми машинами на линии фронта.

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