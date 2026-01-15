Бывшая учительница из Воронежской области Полина Азарных могла завербовать в российскую армию сотни граждан арабских стран для участия в войне против Украины. Она предлагала "годовые контракты", службу в "элитном международном батальоне" и обещала избежать боевых действий.

На самом деле, по свидетельствам пострадавших, людей отправляли на фронт без надлежащей подготовки. Расследование опубликовали BBC World Service.

Как установили журналисты BBC, 40-летняя Полина Азарных использовала Telegram-канал для вербовки молодых мужчин, преимущественно из Сирии, Египта и Йемена. Она предлагала помощь с оформлением документов для въезда в Россию, обещая высокую оплату, контракт сроком на год и возможность получить российское гражданство.

Один из завербованных, сириец по имени Омар (имя изменено из соображений безопасности), рассказал, что Азарных уверяла его: за дополнительные 3 тысячи долларов он не попадет в боевые подразделения. Однако после короткой подготовки его отправили непосредственно на передовую. Когда мужчина отказался платить и пытался избежать участия в боях, ему начали угрожать, а затем, по его словам, Азарных сожгла его паспорт.

Журналисты BBC идентифицировали почти 500 случаев, когда через Азарных оформлялись так называемые приглашения для иностранцев, которые позволяли им прибыть в Россию с целью вступления в армию. По меньшей мере 12 семей сообщили, что их родственники, завербованные по этой схеме, погибли или пропали без вести на войне в Украине.

Сама Полина Азарных отвергла обвинения, однако расследование указывает, что ее деятельность является частью более широкой системы привлечения иностранцев к войне против Украины. Подобные вербовочные сети действуют в тесном взаимодействии с российскими государственными структурами, компенсируя нехватку живой силы за счет граждан других стран.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Южно-Африканской Республике 39-летняя радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом – ее обвиняют в вербовке местных жителей для участия в войне против Украины на стороне российской оккупационной армии. Следствие установило, что она склонила к такому решению по меньшей мере четырех мужчин.

