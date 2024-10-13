Обещают 'приключения в далекой Европе': РФ обманом вербует иностранцев для производства дронов

Страна-агрессор Россия продолжает вербовать иностранцев и студентов на новый завод в "Алабуге" (особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане). Ранее стало известно, что там среди прочего собирают "Шахеды", которыми оккупанты атакуют Украину.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI). Особым спросом у россиян пользуются девушки 18-22 лет из Африки, Азии и Латинской Америки. О том, что они будут собирать дроны, они узнают только прибыв на место.

Обещают же иностранцам совсем другое, а именно "приключение в далекой Европе", а также бесплатный билет на самолет и деньги. Для этого им нужно только пройти компьютерную игру и тест на знание русского языка из 100 слов.

Иностранцы, которые таким образом попадают в "Алабугу", жалуются на постоянное наблюдение за ними на работе и в общежитии через видеокамеры, работу с едкими химикатами, невыполнение обещаний касательно зарплате – платят около $500 вместо обещанных $700.

"Действия России потенциально соответствуют критериям торговли людьми, если вербовка является мошеннической, а целью – эксплуатация", – заявила представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равин Шамдасани.

Ранее мы писали о том, что в России студентов вербуют на предприятие по сбору "Шахедов" в Татарстане. Происходит вербовка, в частности, через псевдоволонтерские молодежные движения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия нарастила производство дронов-камикадзе типа "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Согласно плану, там должны были произвести 6 тыс. беспилотников к сентябрю 2025 года, однако этого показателя россиянам удалось достичь на год ранее.

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