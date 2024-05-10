В России вербуют молодежь на заводы по сборке 'Шахедов': в ЦНС раскрыли подробности

В России студентов вербуют на предприятие по сбору "Шахедов" в Татарстане. Происходит вербовка, в частности, через псевдоволонтерские молодежные движения, которые Москва плодит, как грибы, для контроля молодежи и вовлечения ее в свою политику.

Вербовка проходит в виде конкурса, "победой" в котором является прием на работу на предприятие в особой экономической зоне Алабуга. Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, Кремль создал "целую паутину псевдоволонтерских движений, имеющих целью контролировать молодежь и вовлекать ее в античеловеческую политику Москвы". В частности, для этой цели российское руководство активно использует организацию "Движение первых". Это движение развернуло активную деятельность на временно оккупированных территориях Украины практически с первых дней их захвата российскими войсками.

"Движение добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из России с помощью оккупационных администраций. В настоящее время движение вербует студентов к "стажировке" в Алабуге, где производят иранские БПЛА "шахеды". Именно вербовку путинюгенды называют конкурсом, а получение работы – победой", – отметили в Центре.

Для "конкурса" кремлевские приспешники вербуют студентов в возрасте от 16 лет: в ЦНС на этом факте акцентировали внимание, ведь речь идет о привлечении несовершеннолетних к работе на российский ВПК.

"Также можно получить работу уборщика или на кухне. Фактически россияне планируют использовать гуманитарный кризис на ВТО, чтобы вербовать украинцев к работе на войну против их родины. Центр национального сопротивления призывает саботировать такие инициативы оккупантов и портить себе жизнь. Помните, Силам обороны известны списки работников заводов в Алабуге, а сами заводы являются законной и главной доступной военной целью", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что оккупанты формируют реестр нежелательных жителей Мариуполя. "Неблагонадежных" захватчики планируют депортировать из их родного города, временно оказавшегося под российской оккупацией.

Также российские оккупанты в Крыму усиливают репрессивный аппарат. Причина ужесточения состоит в том, что россияне боятся наводчиков ракет ATACMS.