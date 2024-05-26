'Обезлюдить и напугать': в ISW объяснили, зачем Россия бьет по гражданским в Харькове

Российская террористическая армия продолжает использовать высокоточные авиабомбы для уничтожения гражданской инфраструктуры Харькова. Враг стремится запугать мирное население и заставить людей покинуть областной центр.

Для совершения своих террористических замыслов россияне используют авиабомбы, модифицированные планирующими модулями с системами наведения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты отметили, что в последние недели путинские террористы наносили массированные удары по Харькову с помощью ракетных ударов и планирующих авиабомб. Оккупанты таким образом пытаются заставить мирных жителей бежать из города.

Также аналитики подчеркнули, что российские самолеты сбрасывают бомбы на Харьков, не опасаясь украинской ПВО из-за ограничений Запада на использование Украиной предоставленных систем против военных целей на территории и в воздушном пространстве России.

В ISW прогнозируют, что российские террористы, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области до тех пор, пока Запад не позволит украинским силам адекватно бросить вызов российским военным на территории РФ.

Напомним, около 16:00 в субботу военные преступники ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, где могли находиться более 200 человек: помещение охватил пожар на площади 10 тыс. кв. м. Также оккупанты обстреляли Центральный парк и район плотной жилой застройки города.

Ранее страна-агрессор РФ ракетным ударом по Харькову разрушила типографию "Фактор-друк". По данным издательства "Виват", жертвами удара стали пять женщин и двое мужчин, работавших на предприятии.

Как сообщал OBOZ.UA, Запад отреагировал на очередной российский теракт в Харькове и "самым решительным образом" осудил действия страны-террориста РФ. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. Представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "абсолютно неприемлемыми".

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