Объезжал местность: СБУ задержала агента ФСБ, готовившего ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины задержала действующего на севере Украины дежурного агента ФСБ. Злоумышленник готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Основными целями врага были военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.

Для получения координат объектов мужчина объезжал местность и скрыто фиксировал нужные локации на камеру своего телефона. Полученные данные он передавал кадровому сотруднику управления ФСБ по Москве и Московской области.

Служба безопасности задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его во время проведения доразведки вблизи украинских военных объектов в Киевской области. Кроме того, СБУ предприняла дополнительные меры по обеспечению безопасности стратегически важных объектов Украины.

По данным киберспециалистов СБУ, фигурант привлек внимание агрессора из-за антиукраинских комментариев, публиковавшихся на прокремлевских Телеграмм-каналах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности объявили задержанному подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей и может быть приговорен к пожизненному заключению. Спецоперацию осуществляли работники СБУ в Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области 15 лет тюрьмы получил предатель, помогавший российским террористам готовить ракетный удар по железной дороге.

Также в Днепре ранее уличили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Также предатель публично призвал к захвату власти в Украине.

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