Обгоревшие резервуары и пена от тушения пожара: в сети показали, как выглядит нефтебаза в Феодосии после 'бавовны'. Фото

Неделю спустя после мощного пожара на нефтебазе в Феодосии стали доступны новые фото, демонстрирующие масштабы разрушений. В результате удара Сил обороны по нефтеналивному терминалу оккупантов в ночь на 7 октября, объект получил значительные повреждения.

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Горение длилось почти пять дней, до 12 октября, и повлекло за собой серьезные разрушения. Кадры показал Telegram-канал "Крымский ветер".

На обнародованных снимках видны обгоревшие резервуары, когда-то хранившие значительные объемы нефтепродуктов, и большие количества пены, использованной при тушении пожара. Пена собралась в куски и озера на территории объекта, что свидетельствует о масштабе усилий российских спасателей по ликвидации огня.

В общей сложности огонь уничтожил 8 из 12 резервуаров, значительно пострадала и другая инфраструктура хранилища, включая здания, находившиеся на территории нефтебазы.

Через неделю после начала пожара нефтебаза в Феодосии выглядит так - обгоревшие резервуары и куски пены в озерах вылитой во время тушения пожара воды. Кроме резервуаров, сильно пострадала инфраструктура хранилища, свидетельствуют спутниковые снимки. В общей сложности пожар затронул 12 резервуаров, из которых 8 были уничтожены. Также сгорели дома на территории объекта", – говорится в сообщении.

В ночь атаки в Феодосии раздавались мощные взрывы, что заставило оккупационные власти организовать эвакуацию более тысячи жителей. В Генштабе ВСУ подтвердили успешный удар ракетных войск, отметив, что этот нефтяной терминал является крупнейшим в Крыму и активно использовался для поставки горючего российской армии.

СМИ предполагают, что по нефтебазе были выпущены две ракеты, попавшие в цистерны с топливом. Несмотря на то, что объект охранялся зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1", она не смогла предотвратить удар.

По состоянию на ночь 11 октября пожар на объекте продолжался. Вечером 10 октября там снова взорвалась одна из цистерн с топливом.

РосСМИ по состоянию на 12.00 11 октября заявили, что на территории нефтебазы прекратилось факельное горение, но МЧС продолжает ликвидировать последствия и некоторые участки дорог все еще перекрыты. Оккупанты ожидают, что возобновление подачи воды в Феодосии состоится до конца суток, а жители, покинувшие ранее зону ЧС, смогут вернуться в свои дома.

После результативного удара по нефтебазе в оккупированной Феодосии захватчикам в Крыму пришлось массово создавать мобильные заправочные станции. Их места дислокации постоянно меняют, потому что боятся новых атак.

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