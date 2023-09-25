Обгоревшие стены и выбитые стекла: в сети показали, как выглядят отель и морвокзал в Одессе после атаки РФ. Фото

Страна-агрессор Россия ночью 25 сентября нанесла удары по Одесской области. Оккупанты запустили в сторону Одесщины дроны, ракеты "Калибр" и "Оникс".

В результате в Одессе повреждения получил морской вокзал и недействующий отель, который расположен рядом. В сети показали последствия вражеской атаки.

Из-за очередного террористического акта России в здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ее ликвидировали.

На кадрах с последствиями видно, что в здании морвокзала обгоревшие стены, стекло вылетело, окон нет.

"Одесса. Выстоим. Победим. Отстроим", – отметил председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Украинский предприниматель, совладелец и директор порта TIS Андрей Ставницер уточнил, что разрушенная гостиница принадлежит ему.

"Я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у частных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал соглашение с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского Морвокзала, нашел партнеров, готовых со мной инвестировать в строительство зоны, которая не уступает Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов", – отметил он.

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Бизнесмен также подчеркнул, что все разрушенное россиянами отстроят.

"В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших кошмарах. Слава Богу, обошлось без жертв", – добавил он.

Заметим, что во время ночной воздушной тревоги в понедельник первые несколько взрывов в Одессе было слышно после 00:10. Впоследствии громкие звуки повторились. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в сторону Одесской области двигались ударные-дроны-камикадзе типа Shahed. Позже там указали, что в сторону региона летят дроны, ракеты "Калибр" и "Оникс".

По словам руководителя прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, войска РФ запустили по Одесщине 19 дронов Shahed-136/131, а также 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые - "Оникс". Защитники неба сбили все "Шахеды" и 11 "Калибров", а остальные цели привели к прилетам, которые, к счастью, обошлись без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки 23 сентября войска РФ ударили по Одесщине сверхзвуковыми ракетами "Оникс". Две из этих неприятельских целей попали в рекреационную зону на открытой территории, обошлось без пострадавших.

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