Украинские военнослужащие продолжают брать в плен российских оккупантов и таким образом пополнять обменный фонд. Группу захватчиков из РФ захватили бойцы 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов".

Всего во время штурмов вражеских позиций удалось взять в плен четверых военнослужащих армии РФ. Об этом говорится на YouTube-канале "Азова" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские военные рассказали, что в плен попали командир отделения 228-го мотострелкового полка, рядовой состав, а также представители подразделения "Шторм-Z".

Раненым военнопленным была предоставлена необходимая медицинская помощь, обеспечены надлежащие условия содержания, а также в дальнейшем они были переданы соответствующим службам, пополнив обменный фонд.

Кроме того, бойцы 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" призывали российских оккупантов сдаваться в плен для сохранения собственной жизни и возможности попасть к своим родным.

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Некоторые пленные оккупанты рассказали, что попали на войну в Украину не по мобилизации, а добровольно. Россияне признаются, что пришли в чужую страну с оружием ради того, чтобы заработать деньги.

Напомним, жена пленного российского оккупанта заявила, что он пришел на войну убивать украинцев ради того, чтобы заработать денег. Причем она призналась, что ее муж пошел на фронт не по мобилизации, а добровольно.

Ранее российский военнопленный рассказал, что якобы не знал о намерении страны-агрессора России напасть на Украину. Захватчик Денис Калганов, 2000 года рождения, заявил, что командование якобы отправило их на "марш" вдоль границы Украины, но в итоге оккупанты оказались в чужой стране.

Также в проекте "Хочу жить" сообщили, что Россия отказывается забрать своих тяжело раненных военнопленных, несмотря на то, что Украина предлагала передать их в одностороннем порядке. Речь идет о 59 оккупантах, оказавшихся ненужными своему государству.

К слову, в ГУР Минобороны Украины отметили, что попавшие в плен военнослужащие ВС РФ не переживают искреннего покаяния за то, что пришли в чужую страну с оружием с целью захвата, обстреливали мирные населенные пункты и убивали украинцев.

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