Обнявшись, смотрели, как горит дом: сеть тронуло видео с парой в Харькове после удара РФ

Утром 23 января российская террористическая армия нанесла очередные ракетные удары по домам мирных жителей Украины. В Харькове десятки людей остались без крыши над головой из-за россиян.

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Тем, кому посчастливилось выжить, ничего не оставалось делать, как смотреть, во что россияне превратили их дома. Трогательное видео опубликовали в Telegram.

Путинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова в несколько волн. По предварительным данным, враг обстреливал дома мирных жителей ракетами С-300, "Искандер" и Х-22. Вследствие теракта погибло 5 человек, еще более 50 получили ранения, в том числе, дети.

Всего в городе после утренних обстрелов повреждены несколько десятков многоэтажных домов, а также другая гражданская инфраструктура. Однако одну многоэтажку террористы полностью уничтожили.

Вследствие очередного военного преступления РФ украинцы остались без квартир.

Напомним, утром 23 января российская террористическая армия устроила очередную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели в том числе в Харькове. В результате теракта в областном центре погибло 5 человек, еще более полусотни получили ранения. По предварительным данным, путинские террористы нанесли удары ракетами Х-22.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-под завалов разрушенного российской ракетой дома вытащили мужчину. Он рассказал, что под завалами еще находятся его жена и ребенок.

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