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Обнявшись, смотрели, как горит дом: сеть тронуло видео с парой в Харькове после удара РФ

Алексей Лютиков
War
1 минута
10,6 т.
Обнявшись, смотрели, как горит дом: сеть тронуло видео с парой в Харькове после удара РФ

Утром 23 января российская террористическая армия нанесла очередные ракетные удары по домам мирных жителей Украины. В Харькове десятки людей остались без крыши над головой из-за россиян.

Видео дня

Тем, кому посчастливилось выжить, ничего не оставалось делать, как смотреть, во что россияне превратили их дома. Трогательное видео опубликовали в Telegram.

Путинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова в несколько волн. По предварительным данным, враг обстреливал дома мирных жителей ракетами С-300, "Искандер" и Х-22. Вследствие теракта погибло 5 человек, еще более 50 получили ранения, в том числе, дети.

Всего в городе после утренних обстрелов повреждены несколько десятков многоэтажных домов, а также другая гражданская инфраструктура. Однако одну многоэтажку террористы полностью уничтожили.

Вследствие очередного военного преступления РФ украинцы остались без квартир.

Обнявшись, смотрели, как горит дом: сеть тронуло видео с парой в Харькове после удара РФ

Напомним, утром 23 января российская террористическая армия устроила очередную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели в том числе в Харькове. В результате теракта в областном центре погибло 5 человек, еще более полусотни получили ранения. По предварительным данным, путинские террористы нанесли удары ракетами Х-22.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-под завалов разрушенного российской ракетой дома вытащили мужчину. Он рассказал, что под завалами еще находятся его жена и ребенок.

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