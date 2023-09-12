Опытное... Больше, чем просто село.

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Сейчас только и разговоров о возвращении СОУ в Опытное, маленькое село к югу от Авдеевки и к северу от временно оккупированного Донецка. При этом, кто-то видит в этом оперативно-тактическое достижение, а кто-то прогнозирует операции в Донецке.

Но, я бы хотел обратить внимание на несколько другой аспект, куда более глобальный, охватывающий даже больше, чем зону боевых действий.

Опытное это село, в котором даже в лучшие времена не проживало и тысячи человек. И оно последние 9 лет находилось в самом эпицентре войны.

Севернее Опытного, Авдеевка, которая даже в период "затишья" 2015-2022 оставалась самой горячей точкой по всей линии фронта, но которую оккупанты до сих пор так и не смогли захватить.

Опытное, это промежуточный трамплин на северный и северо-западный сектор Донецка. Но, главное даже не это.

Как я ранее неоднократно отмечал, российские оккупационные войска утратили возможность проводить масштабные, по широкому фронту наступательные операции со второй половины 2022. Сколько они захватили городов миллионников с августа 2022? Ни одного.

Сколько они захватили областей или районов в областях? Ни одной.

Единственное их достижение со второй половины 2022 - это маленький городок Бахмут, наступление на который велось по узкому фронту и который они сейчас поступательно теряют, под давлением СОУ. И это важный момент.

У оккупантов проседает оборона в Запорожском треугольнике Новопрокоповка-Вербовое-Очеретуватое. РОВ проседает в районе Старомлиновки. Трещит юг Бахмута. На левом берегу Херсонской области расширяется серая зона. Новомайорское... Опытное...

Оборона трещит по всей линии фронта у оккупантов. И это происходит во второй половине 2023 года.

Опытное это не просто показатель успеха в отдельно взятой локации, это показатель истощения и потери РОВ оборонного функционала, как в прошлом году наступательного.

Мазаль тов!