Оборонные компании всего мира увеличивают производство снарядов, но этого недостаточно – FT

Западные партнеры нарастили производство боеприпасов. Но этого количества недостаточно, чтобы покрыть потребности Украины и восстановить запасы стран, которые передали нам снаряды из своих складов.

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Об этом пишет Financial Times. Издание называет причинами проблем по увеличению производства снарядов нехватку сырья и длинные производственные циклы.

Во время войны в Украине немецкий концерн Rheinmetall открыл в австралийском Квинсленде новый боеприпасный завод совместно с местным подрядчиком NIOA. Компания производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Компания, экспортирующая снаряды в Германию, где Rheinmetall их затем начиняет взрывчаткой, планирует в следующем году увеличить годовое производство на заводе на 25% до примерно 55 тысяч снарядов. В то же время NIOA заявляет, что может производить более 100 000 снарядов в год при увеличении капитальных инвестиций.

В целом, оборонные компании во всем мире нарастили производство от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет. Но этих объемов пока недостаточно, чтобы пополнить запасы тех стран, которые передали оружие Украине со своих складов.

К примеру, немецкая Rheinmetall планирует увеличить производство 155-мм боеприпасов примерно до 1,1 млн. единиц с 2027 года (к февралю 2022 года она производила примерно 100 тысяч снарядов).

Шведская Saab заявила, что удвоила свои мощности производства боеприпасов до 200 тысяч единиц в год. В ближайшее время компания намерена снова удвоить это число до 400 тысяч.

Thales UK в Великобритании планирует удвоить производственные мощности своих заводов в Северной Ирландии в течение следующих двух лет и снова удвоить их к 2028 году.

Но, по мнению экспертов, этого недостаточно.

По оценкам Кильского института мировой экономики, российская армия может тратить до 10 тысяч снарядов в сутки. При таких темпах Германия истощила свои годовые запасы боеприпасов за 70 дней.

Как отмечает Financial Times, причинами проблем по увеличению производства оружия является нехватка сырья. В частности, речь идет о хлопковом линте (пухе), необходимом для производства нитроцеллюлозы для артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ.

Другая проблема – это длительный цикл производства. От принятия решения об инвестициях до фактического увеличения производства может пройти два-три года.

Еще одно препятствие, о котором заявляют производители, заключается в долгосрочности контрактов. Компания нуждается в длительных соглашениях, чтобы привлекать инвестиции и наращивать темпы работы.

Как сообщал OBOZ.UA, половину снарядов, которыми Россия атакует украинские города, оккупантам передает Северная Корея. Речь идет о передаче Пхеньяном Москве около трех миллионов снарядов в год.

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