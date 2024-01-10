Обрушилась крыша, есть значительные разрушения: появились новые данные о последствиях атаки дронов на Орловскую область

В результате атаки дронов на нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орловской области РФ, произошедшей 9 января, был разрушен резервуар с дизельным топливом, в результате чего произошел его разлив. Также обрушилась крыша цеха по обслуживанию трансформаторов ПАО "Россети центр" и часть стены склада ООО "Строймагистраль" в поселке Учебный.

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О результате атаки, которая, по данным OBOZ.UA, была очередной успешной операцией ГУР МО, сообщили российские СМИ. Отмечается, что двое работников цеха получили легкие ранения, хотя местные власти накануне сообщали о трех пострадавших.

Также, как пишут медиа, на складе в поселке Учебный, где под удар попала стена, хранилась якобы не пострадавшая дорожная техника. На сайте "Строймагистраль" говорится, что это "современное предприятие, которое занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатационным обслуживанием мостов, путепроводов и автомобильных дорог".

Напомним, накануне на нефтебазе "Орелнефтепродукт" раздались два взрыва. Сообщалось, что, по меньшей мере, один из двух БПЛА атаковал резервуар с топливом. Пропагандисты попытались заявить, что резервуар якобы был пуст.

Второй БПЛА атаковал "Орелэнерго" на юго-западе города. В результате удара начался пожар, огонь локализовали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что за 10 лет войны РФ в Украине возможности нашей армии существенно выросли. Наши защитники отказались от каких-либо условностей и ограничений и сейчас применяют весь арсенал имеющихся средств, получая нужные цели на территории России.

– 8 января в российском Белгороде раздались взрывы. В населенном пункте включили сигнал воздушной тревоги, пропагандисты заявили о якобы обстреле со стороны Украины и о "работе ПВО".

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