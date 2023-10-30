Общая мобилизация в Украине в ноябре: как будет проходить

В ноябре 2023 года в Украине продолжится общая мобилизация, которую ввели на территории страны из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора России. В сентябре и октябре произошли некоторые изменения в законодательстве, которые могут повлиять на мобилизацию.

OBOZ.UA рассказывает, как будет проходить мобилизация в последний месяц осени. Как известно, 27 июля в парламенте поддержали президентский законопроект №9533 о продлении срока всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

С 1 ноября 2023 года могут мобилизовать:

– военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются годными или ограниченно годными и имеют военный опыт;

– военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы;

– мужчин от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются годными или ограниченно годными;

– лиц, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с воинского учета, если ВВК считает их годными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Видео дня

Также вступили в силу новые правила о мобилизации ограниченно пригодных. Теперь мобилизация ограниченно пригодных во время военного положения по решению ВВК вполне законна.

Они могут служить в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Кроме того, на воинский учет должны стать женщины, которые работают по медицинской специальности. Правила вступили в силу еще с 1 октября 2023 года.

Это означает, что женщины, от 18 до 60 лет, которые получили образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, до 31 декабря 2026 года должны стать на воинский учет.

Как уточнили в министерстве здравоохранения, постановка на воинский учет не равна мобилизации. Она необходима только для того, чтобы государство могло обобщить данные об имеющемся резерве медиков в Украине. В то же время в ГСЧС заверили, что ограничений для таких женщин по выезду за границу не предусмотрено.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство здравоохранения продолжает работать над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Теперь прохождение ВВК будет длиться максимум 4 дня.

Ранее сообщалось, что срок действия мобилизации длится до 15 ноября, но вскоре народные депутаты, вероятно, проголосуют за ее продолжение. Также в украинском парламенте продолжаются дискуссии о демобилизации тех, кто служит с начала полномасштабного вторжения.