'Общество должно быть более патриотическим': доброволец ВСУ, который после ранения служит в ТЦК, призвал не бояться повесток. Видео

Воин-добровольец Виталий Осадчук, после ранения работающий в Сиховском военкомате Львова, обратился к украинцам с призывом "не думать только о своих правах, но и думать об обязанностях". Он призвал людей не бояться повесток.

Военный говорит, что ВСУ необходима ротация. Общество, считает он, должно быть патриотичнее и думать о близких.

"Мобилизация сейчас крайне необходима, так как пошло контрнаступление. Пока наши ребята держат то ордовское нашествие, они дают шанс подготовиться более молодым людям, которые имеют желание, которых направляют на обучение", – рассказывает воин с позывным "Витус".

Чтобы дети росли без страха ракетных бомбардировок, граждане должны помнить о своих обязанностях, "поскольку не повестка страшна, а поражение", говорит Осадчук.

Витус в гражданской жизни был кладовщиком, но с началом полномасштабного вторжения РФ стал добровольцем в рядах ВСУ. Он воевал в Донецкой области, где получил осколочное ранение шеи, контузию, закрытую черепно-мозговую травму. Из-за ранения военный больше не находится на передовой.

Ранее сообщалось, что у Верховной Рады есть шансы проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в Украине уже до конца марта. При этом, учитывая огромное количество поданных правок, рассмотрение законопроекта в сессионном зале может затянуться.

Напомним, в Луцке к трем годам лишения свободы приговорен мужчина, который отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы неправильно вручили повестку.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Закарпатской области к испытательному сроку отбывания наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии, но задонотив в ВСУ 40 тысяч гривен.

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