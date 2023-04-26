Общий залп 24 'Калибры': Россия удвоила количество ракетоносцев в Черном море - ОК 'Юг'

В Черном море враг вдвое увеличил количество ракетоносителей. Общий залп "Калибров" может достигать 24 штук.

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Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram.

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое", – сообщил Назаров.

По данным ОК "Юг", в настоящее время на боевом дежурстве у российских оккупантов находятся два надводных и два подводных ракетоносителя.

"Общий залп "Калибров" может достигать 24", – отметил Назаров.

Спикер ОК "Юг" подчеркнул, что уровень ракетной угрозы очень высок.

Он также отметил, что нельзя исключать и вероятность дроновых атак, враг также продолжит наносить авиационные бомбовые удары в прифронтовых регионах.

"Поєтому к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно, не терять бдительности и оперативности реакции. Враг коварный, озлобленный и доведенный до определенного уровня отчаяния, может действовать крайне жестоко и отчаянно", – предостерег представитель ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула – несмотря на то, что ракетный запас врага иссяк, оккупанты по-прежнему готовы применить оружие из акватории Черного моря.

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